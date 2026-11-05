Sacyl contará con 1.772 millones para Atención Primaria y duplicará las ayudas de manutención y desplazamiento

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sacyl contará en 2027 con 1.772 millones de euros para Atención Primaria, casi 218 millones más, y duplicará las ayudas de manutención y desplazamiento destinadas a los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos y deban trasladarse a otra área de salud para recibir asistencia sanitaria.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio.

El subprograma de Atención Primaria de los presupuestos, se sustenta en cuatro grandes ejes de actuación, mejorar la accesibilidad, reforzar la capacidad resolutiva de los centros de salud, potenciar la atención a la cronicidad y la fragilidad y ampliar las prestaciones y los servicios de proximidad.

De este modo, la Consejería pretende mejorar la accesibilidad mediante la digitalización de procesos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, un contexto en el que avanzará en la tramitación electrónica y en la implantación de nuevas tecnologías en los consultorios locales.

Estas actuaciones se acompañarán de formación para facilitar a los ciudadanos el uso de las herramientas digitales y de los servicios que Sacyl pone a su disposición.

Asimismo, se extenderán las herramientas de telemedicina, incluidas la videopresencia, las interconsultas no presenciales y las teleconsultas, para mejorar la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria y reducir desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas rurales.

En segundo lugar, se reforzará la capacidad resolutiva de Atención Primaria para que los ciudadanos puedan recibir más prestaciones, más pruebas y más atención especializada desde su propio centro de salud, tal y como ha detallado Vázquez.

Entre las actuaciones previstas figura la mejora de la atención domiciliaria mediante la incorporación de equipamiento de monitorización sanitaria digital, los denominados maletines digitales, que permiten integrar directamente en la historia clínica electrónica la información obtenida durante la asistencia en el domicilio.

CRONICIDAD, PÁRKINSON Y DOLOR CRÓNICO

El tercer eje se centrará en potenciar la atención a las personas con enfermedades crónicas y a los pacientes frágiles, así como en favorecer una mayor continuidad asistencial.

En este ámbito se incluyen la actualización del Proceso Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo, la implantación del correspondiente a la enfermedad de Parkinson y el desarrollo de proyectos de telemonitorización para pacientes con insuficiencia cardiaca.

Además, se ampliará la cartera de servicios dirigida a las situaciones de cronicidad y fragilidad, con un refuerzo de la asistencia domiciliaria de las personas mayores dependientes y de la coordinación con los centros residenciales.

Tras culminar en 2026 la implantación de las unidades y programas de afrontamiento activo del dolor crónico en todas las áreas de salud, la Consejería también prevé extenderlos al medio rural mediante la incorporación de nuevas unidades en todas las provincias.

En cuarto lugar, se ampliarán las prestaciones y servicios de Atención Primaria como espacio de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención cercana a los ciudadanos. De este modo, se reforzará la atención prestada por la enfermería tanto en los centros de salud como en los domicilios, con especial atención a su papel en el seguimiento de los pacientes y la continuidad de los cuidados.

MEDICAMENTOS EN PROXIMIDAD Y AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS

En materia de acceso a las prestaciones, la Consejería extenderá el proyecto de entrega en proximidad de medicamentos de dispensación hospitalaria a través de oficinas de farmacia para pacientes que residen en zonas rurales, una iniciativa ya implantada en León y El Bierzo.

También mejorará el acceso a la prestación ortoprotésica mediante la prescripción y dispensación electrónicas, con el objetivo de minimizar el importe que los pacientes deben adelantar para obtener estos productos.

A ello se sumará la duplicación de las ayudas destinadas a manutención y desplazamiento para los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos y deban trasladarse a otra área de salud para recibir asistencia sanitaria, tal y como ha resaltado el consejero.

MÁS DE 146 MILLONES PARA EMERGENCIAS

Por otro lado, en el subprograma de Emergencias Sanitarias se contará en 2027 con más de 146 millones de euros, un incremento del 30,7 por ciento, para consolidar las mejoras del transporte sanitario aéreo y terrestre realizadas este año y reforzar su capacidad de respuesta.

El dispositivo dispone de 214 unidades asistenciales, integradas por 204 ambulancias y diez helicópteros sanitarios, uno en cada provincia y otro en El Bierzo, que realizan cerca de un millar de intervenciones diarias, tal y como ha puesto en valor Vázquez.

A estos medios se sumará el refuerzo del dispositivo con cinco bases de soporte vital avanzado, con sus correspondientes efectivos, en Ponferrada, León, Valladolid, Burgos y Salamanca, así como una mejora de la capacidad operativa del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.

Durante el próximo ejercicio, la Consejería trabajará también en la preparación del nuevo contrato de transporte sanitario terrestre para dotar de unidades asistenciales de emergencias a los Puntos de Atención Continuada del medio rural.