Sacyl desvincula la muerte del varón que actuó en el incendio de Cipérez (Salamanca) a la inhlación de humo

SALAMANCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sacyl ha desvinculado la muerte del varón que actuó en el incendio de Cipérez (Salamanca) de la inhalación de humo, pese a que esta mañana tanto el portavoz de Vox, David Hierro, como el de UPL, Luis Mariano Santos, le hayan señalado como la cuarta víctima de los incendios que asolan la Comunidad durante sus intervenciones en la Diputación Permanente de las Cortes.

El departamento de comunicación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) emitió ayer un comunicado en el que desmentía las informaciones aparecidas en "diferentes medios" que relacionaban directamente el fallecimiento del varón con el incendio en el municipio salmantino, que se originó el pasado 13 de agosto.

Desde los servicios hospitalarios indicaban que la muerte no estaba relacionada "con la inhalación de humo". "Lamentamos profundamente su pérdida y transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", finalizaba el mensaje.