Sacyl ha incorporado a 334 médicos tras finalizar su formación sanitaria especializada, 220 vía programa de fidelización

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VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud ha incorporado en los dos últimos meses a 334 médicos que han finalizado su formación sanitaria especializada, 220 de ellos por la vía del programa de fidelización. La Consejería de Sanidad ha sumado a esta cifra otros 114 facultativos (42 de ellos en Atención Primaria) que se han incorporado a plazas vacantes en los centros.

La Consejería ha precisado que el programa de fidelización ha adjudicado este martes un total de 226 contratos de este tipo (220 de médicos y seis de enfermería) para los residentes que han optado a estas plazas tras acabar su formación sanitaria especializada.

Los nombramientos tendrán una duración de tres años y permitirán incorporar especialistas a los centros sanitarios de Castilla y León lo que contribuirá a reforzar la estabilidad de las plantillas y la cobertura asistencial, especialmente en los ámbitos con mayores necesidades.

La Consejería ha informado de que este año han participado en el programa 339 residentes, un "elevado número" que se ha traducido en la adjudicación de esos 226 contratos, "lo que ha permitido que casi siete de cada diez participantes continúen vinculados al Sistema Público de Salud de Castilla y León", han destacado desde el departamento que dirige Alejandro Vázquez.

El reparto de las plazas se ha realizado en función de las necesidades asistenciales y a las características de cada centro y ha reforzado las plantillas de hospitales de todos los niveles de complejidad y garantizado una distribución proporcional a las necesidades.

Por áreas asistenciales, se han realizado 177 contratos en especialidades hospitalarias (90 en hospitales del grupo I y II, los de menor tamaño), 37 de Medicina de Familia y Comunitaria, cinco de ellas en la modalidad de ámbito rural (difícil cobertura), seis para Pediatría de Atención Primaria y las seis ofertadas para especialidades de enfermería.

El número de adjudicaciones en los centros en los que existe una mayor necesidad asistencial, los hospitales de nivel 1 y 2, han sido 90, y otras 87 en los hospitales nivel 3 y 4 (total 177 adjudicaciones). Por tanto, en 2026 el 51 por ciento de los contratos adjudicados han sido para profesionales de los hospitales de nivel 1 y 2, que era uno de los objetivos de la convocatoria.

Y por áreas de salud, la adjudicación de contratos en hospitales ha sido de 17 en Ávila, 36 en Burgos, 9 en León, 11 en El Bierzo, 13 Palencia, 9 Salamanca, 15 Segovia, 11 Soria, 23 Valladolid Este, 10 Valladolid Oeste y 23 Zamora.

En cuanto a los contratos ofertados de Medicina de Familiar y Comunitaria asciende a 32: 5 en Burgos, 4 en León, 4 Salamanca, 2 Segovia, 5 Valladolid Este, 10 Valladolid Oeste y 2 Zamora. De las que pertenecen a la modalidad de plazas específicas del ámbito rural, que van dotadas de incentivos a mayores como estancias formativas en el extranjero, se han adjudicado cinco contratos (en Burgos, Salamanca, Segovia y dos en Soria).

Sanidad ha recordado que estos incentivos también van destinados a la modalidad de fidelización en Pediatría de Atención Primaria, en la que se han adjudicado seis contratos (Salamanca, Segovia, dos en Valladolid Este y dos en Valladolid Oeste).

Las mismas fuentes han destacado también que el Programa de fidelización ha mantenido la posibilidad de plazas dirigida a especialistas con el título de doctor, orientada a reforzar la actividad investigadora y docente en los centros sanitarios de Castilla y León con una plaza en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Por su parte, continúan los nombramientos dirigidos a especialidades de enfermería, mediante el Premio EIR Excelente, que se han distribuido en salud mental, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; trabajo, Hospital Clínico Universitario de Valladolid; familiar y comunitaria, Atención Primaria de León; geriatría, Complejo Asistencial Universitario de Segovia; matrona, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y pediátrica, Atención Primaria Valladolid Oeste.

Por último, Sanidad ha explicado que para las plazas que han quedado tras la finalización del proceso,la Gerencia Regional de Salud está analizando la realización de una nueva convocatoria a través de un nuevo plazo de presentación de solicitudes para los especialistas interesados que no hayan participado en esta convocatoria o que deseen optar a las plazas que pudieran quedar disponibles.