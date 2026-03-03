Sacyl recuerda ante posibles fraudes que nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria ni envía sms

Un ejemplo de Sacyl sobre un intento de fraude - SACYL

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha recordado este martes ante la campaña a nivel nacional de intentos de engaño en la categoría de smishing que Sacyl nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria ni envía sms para incitar a realizar algún tipo de acción o para pedir datos personales.

El departamento que dirige Alejandro Vázquez se ha hecho eco los mensajes que están recibiendo algunos usarios a través de SMS textos relativos a la validez de su tarjeta sanitaria y a su renovación a través de una dirección electrónica en la que se solicitan datos personales o bancarios.

La Consejería de Sanidad ha advertido de que estos mensajes son "intentos de engaño" en campañas conocidas por las autoridades en ciberseguridad "y que nada tienen que ver con comunicados oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) o del Sistema Nacional de Salud (SNS)" por lo que ha recomendado a los ciudadanos no interactuar con ellos.

Sanidad ha recordado que el smishing es una práctica fraudulenta utilizada para simular comunicaciones legítimas con el fin de obtener información sensible o comprometer la seguridad de los dispositivos. "Es importante saber que si el usuario no ha accedido a enlaces, descargado archivos adjuntos ni facilitado datos personales, no existe riesgo alguno para la integridad de su cuenta en Sacyl o de su dispositivo", ha aclarado también.

En el caso de recibir un SMS de estas características ha recomendado no abrir el enlace incluido en el mensaje ni responder al remitente y bloquear el número desde el propio dispositivo y marcarlo como spam. Y en el caso de que el usuario haya accedido al enlace o haya respondido, aconseja cambiar de inmediato las contraseñas de los servicios usados en el dispositivo (correo, banca, etc.) y activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que lo permitan.

A esto añade la conveniencia de contactar con la entidad bancaria para revisar movimientos recientes y poner el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.