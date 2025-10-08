Sacyl refuerza su colaboración con Ascol para impulsar actuaciones de sensibilización y apoyo a pacientes y familiares

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su reunión con Ascol en el Hospital de Salamanca. - JCYL

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha visitado los espacios de la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL) situados en el Hospital de Salamanca y donde ha comprometido el refuerzo de la colaboración de la Junta para impulsar actuaciones conjuntas de sensibilización y de apoyo psicológico y social a pacientes y familiares.

Durante el encuentro, Vázquez ha subrayado la importancia del convenio de colaboración suscrito entre la Gerencia Regional de Salud y la asociación en el año 2022 y el impacto de las ayudas y acciones desarrolladas en apoyo a los pacientes hematológicos y a sus cuidadores.

Esta colaboración tiene como objeto, como han asegurado en un comunicado desde la Junta, impulsar actuaciones conjuntas de sensibilización, información y divulgación en materia de salud, así como de apoyo psicológico y social a pacientes y familiares.

Estos servicios se concentran especialmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ya que éste es el centro de referencia autonómico en trasplantes de médula ósea, pero son extensible a todos los ciudadanos de Castilla y León que así lo necesiten, han subrayado desde la institución regional.

El acuerdo contempla que todas las actividades se presten de forma gratuita para los usuarios y que todas ellas garanticen siempre el respeto a su intimidad y la coordinación con el personal sanitario y social de los hospitales.

En concreto, en materia de salud se ofrece soporte emocional y psicológico, técnicas de afrontamiento y relajación, e información y orientación especializada para las familias. Y, con relación al apoyo social y logístico, se facilita asesoramiento sobre ayudas y recursos sociales a estos pacientes.

La Junta ha subvencionado, además, el alquiler de cuatro pisos de acogida para pacientes y cuidadores, todo ello para que dispongan de un sitio adecuado en el que alojarse cuando tienen que recibir tratamientos fuera de su lugar de residencia.

De este modo, se cubren también los gastos de lavandería y limpieza asociados a estos recursos, así como los costes de personal -nóminas y seguros sociales- de los trabajadores necesarios para su funcionamiento, han añadido.

De octubre de 2024 a agosto de 2025 se ha atendido a un total de 596 pacientes y 775 cuidadores en las oficias de ASCOL, situadas en el Complejo Asistencial de Salamanca. Y en ese mismo periodo, los pisos de acogida alojaron a 85 usuarios y 102 familiares, como han enumerado desde la Consejería de Sanidad.

Además, el Servicio de Hematología del CAUSA, en colaboración con ASCOL, ha puesto en marcha una 'Escuela de Pacientes' para la creación de la figura del paciente experto y 'formador de formadores'.

Ya se ha realizado la primera formación para los usuarios y se están elaborando materiales docentes centrados en los temas de trasplante alogénico y terapia CAR-T.

Estos cuadernillos de trabajo están orientados a la formación entre iguales en aspectos claves como alimentación, higiene, limpieza, ejercicio físico y otras dimensiones, han apuntado desde la Junta.

Por último, desde la Consejería de Sanidad han destacado que la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre ha registrado un crecimiento de su base social en los últimos años, pasando de 800 socios en 2020 a 1.057 en la actualidad.