En Salamanca, con el 77,9% escrutado, el PP mantiene los cinco escaños, PSOE tres y Vox dos

Reparto de procuradores en Salamanca al 29 por ciento. - JCYL

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Salamanca, con el 77,09 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP y obtiene cinco procuradores en las Cortes, mientras que la segunda fuerza es el PSOE, con tres procuradores.

Por su parte, Vox conseguiría dos procuradores, de los diez escaños que pone en juego la provincia.

En las elecciones de febrero de 2022, el PP fue el partido más votado y logró 5 procuradores, por los tres del PSOE, y los dos de Vox, mismo resultado que hasta el momento.

Los resultados, con el 77,97% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 5 57.701 43,33 5 65.277 38,76 PSOE 3 38.517 28,92 3 49.795 29,57 VOX 2 25.186 18,91 2 30.370 18,03



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: