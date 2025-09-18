Salamanca acoge la III Edición del 'Tire Pro Fest' para profesionales y seguidores del neumático y el motor

De izquierda a derecha: el diputado de Deportes, Jesús Mari Ortiz; el fundador del Grupo Andrés, Eustaquio Andrés; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias y el director general del Grupo Andrés, Eduardo Salazar. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del festival 'Tire Pro Fest', un proyecto impulsado por Grupo Andrés, posicionándose como referente nacional e internacional dentro del mundo del neumático y el motor, gracias a la acogida por parte del público en la anterior edición, con más de 25.000 asistentes durante los días del evento.

La feria consta de tres días destinados a fans y profesionales del neumático y motor, donde se reunirán pilotos de diferentes modalidades como Gerard Farres, Víctor López, José Manuel de los Milagros, Joan Pedrero, Fidel Castillo, Juanan del Fresno, Meri Bernal, José Ángel Cuadrado, Sara García, Alba Sánchez o Sergio Verdugo, junto a marcas en torno al mundo del neumático.

Además, y por primera vez en 'Tire Pro Fest', se organiza el I FreeStyle Internacional de la mano de pilotos como Brice Izzo, Paul Manesse y otros pilotos de talla internacional, que deleitarán al público con acrobacias y saltos.

'Tire Pro Fest' se organiza en tres grandes bloques temáticos, que son jornadas para dar a conocer las tendencias e innovación en movilidad y charlas, de la mano de profesionales; exposición de vehículos y neumáticos de todas las gamas, y exhibiciones y shows, organizados en diferentes momentos del programa.

Entre los ponentes de las jornadas de movilidad figuran emprendedores del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y el teniente Juan Ramón María Marcos, jefe de destacamento de Tráfico de Ciudad Rodrigo.

Las charlas ofrecidas a lo largo del evento contarán con grandes profesionales del mundo del motor como Víctor López, piloto de motociclismo ganador del Manx GP de la Isla de Man; Domingo Ochoa, CEO de la marca española de superdeportivos GTA Spania; Ángel Campos, piloto stunt de referencia en España; Jose Santos, ingeniero en la categoría de GTs de Porsche Motorsport, o Javier Sendín, mejor mecánico de España.

Además de las charlas y coloquio sobre tendencias en movilidad, habrá una mesa redonda formada por jóvenes universitarios como Mario Saiz, Álvaro Andrés Vázquez, Carolina Tank, Diego González y Paula Saucedo, que forman parte de los equipos universitarios de competición en el mundo del motor en categorías como Formula Student o Moto Student.

En el apartado de exposición, a lo largo del evento se podrá disfrutar de múltiples exposiciones de neumáticos de las principales marcas (Michelin, Hankook, Pirelli, GoodYear, General Tire y Vredestein), así como vehículos clásicos y modernos, entre las que destacan Mercedes, Bentley, Maserati, Ineos, BMW, Lotus, Harley-Davidson, entre otros.

También muestras de diferentes colecciones como la del Museo de Automoción de Salamanca, el Museo de la Moto de Santa Marta o la muestra Privada de clásicos de Grupo Andrés. Además, 'Tire Pro Fest*' contará a lo largo del programa con exhibiciones donde poder disfrutar de pruebas de habilidad y destreza en pista.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS EN EL EVENTO

El programa se completa con diferentes experiencias gastronómicas, en la que poder tomar un descanso, gracias a los diferentes food trucks repartidos por el evento, exhibiciones de baile de la mano del grupo de baile urbano Oasis, animación callejera y sesiones de DJ al atardecer en el área de descanso.

El festival acogerá igualmente otros atractivos como una Ruta Motorista por la provincia de Salamanca, un Paseo Solidario con coches de alta gama promovido por GT Drivers para niños y familiares de Pyfano, Aviva y otras entidades solidarias que quieran sumarse, además del concurso de clásicos Autobest by Vredestain, donde se rendirá homenaje a los coleccionistas y propietarios de vehículos clásicos para premiar su pasión y dedicación.

El festival, organizado por Agencia 51, Grupo Andrés y Diputación de Salamanca, cuenta con el patrocinio de Michelin, Hankook, GoodYear, Pirelli, General Tire, Vredestein, Astara Retail, Harley-Davidson y el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León.