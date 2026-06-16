Salamanca acoge jueves y viernes las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 16 junio 2026 13:18
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SALAMANCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital salmantina acoge este jueves y viernes, 18 y 19 de junio, las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, en las que se debatirá sobre el presente y futuro del turno de oficio.

En la inauguración, el jueves, intervendrán el vicepresidente de la Abogacía Española, Leandro Cabrera; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el decano del Colegio de Abogados, Miguel del Castillo; el vicepresidente segundo de la Diputación, Carlos García Sierra; el presidente del Consejo regional de la Abogacía, Fernando Rodríguez, así como Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española, y Marga Cerro, vicesecretaria general.

La conferencia inaugural correrá a cargo del magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Antonio del Moral, y lleva por título 'La abogacía de oficio como pilar de nuestro Estado de Derecho' tras lo que tendrá lugar la presentación de la campaña de Día de la Justicia Gratuita.

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