Salamanca acude a la Feria Transfiere de Málaga para atraer talento y situarse en el mapa nacional de la innovación y la tecnología - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca participa en la 'Feria Transfiere', que se celebra en Málaga, con el objetivo de atraer talento a la ciudad y consolidar la estrategia Salamanca Tech como "motor del desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de la ciudad".

'Transfiere', considerado el "principal foro europeo" sobre I+D+i y transferencia de conocimiento, reúne a administraciones públicas, parques científicos y tecnológicos, universidades, centros de investigación y empresas líderes del sector, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, Salamanca mantiene reuniones de trabajo orientadas a generar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de colaboración que contribuyan a atraer proyectos innovadores a la ciudad.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha señalado que foros de referencia como 'Transfiere' permiten "abrir puertas, creando alianzas y reforzar un ecosistema que ya genera actividad económica real y proyectos empresariales de futuro".

Además, se dan cita en el encuentro la Fundación Cotec, un espacio de referencia a nivel internacional para el análisis y la promoción de la innovación, como ha subrayado el Consistorio de la capital salmantina.

Durante la sesión se han abordado los retos actuales en materia de transferencia de conocimiento, digitalización y fortalecimiento de los ecosistemas locales de innovación.

Asimismo, el concejal ha participado en la Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en la que se han analizado estrategias para reforzar la colaboración entre parques, impulsar la internacionalización de empresas innovadoras y potenciar entornos tecnológicos más competitivos.