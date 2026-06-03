Salamanca amplía el sistema municipal de reciclaje y reutilización de ropa y calzado con 52 nuevos contenedores

Nuevos contenedores de calzado y ropa instalados en Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la instalación de 52 contenedores de residuos textiles, ropa y calzado en la vía pública, así como 500 sacas reutilizables para la recogida y transporte de dichos residuos.

De esta forma, se amplía el sistema municipal de reciclaje y reutilización de ropa y calzado, pues estos nuevos recipientes morados se suman a los 83 ya repartidos por toda la ciudad.

Esta actuación, con un presupuesto de licitación de 75.685,5 euros, está cofinanciada en el marco del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Al mismo tiempo, con la adquisición de estos elementos se cumple con los objetivos marcados por la Ley 7/2022 sobre la preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales.

La mejora del sistema municipal de recogida separada de residuos permite acercar el reciclaje al ciudadano y mejorar la sensibilización e implicación por el cuidado del entorno medioambiental, al mismo tiempo que se evita el destino de toneladas de textil, ropa y calzado en los vertederos, tal y como han asegurado desde el Consistorio salmantino.

En 2025 se depositaron 542,71 toneladas en los contenedores morados, récord histórico y el 12,43 por ciento más con respecto a 2024. A esta cifra se añaden 31,4 toneladas más depositadas entre los puntos limpios fijos y los de proximidad.