'Salamanca Bike contra el Cáncer', una marcha para dar visibilidad a los pacientes de cáncer y sus familiares

'Salamanca Bike Contra El Cáncer', Una Marcha Para Visibilizar A Los Pacientes De Cáncer Y Sus Familiares. - AECC-AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 24 de mayo, Salamanca acogerá la primera marcha cicloturista 'Salamanca Bike contra el Cáncer', con salida y meta en la Plaza Mayor, una iniciativa no competitiva organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer y el Club Deportivo Federado Entresierras, con el objetivo de visibilizar a los pacientes de cáncer y sus familiares.

La prueba está abierta a mayores de edad, tanto federados como no federados, que recorrerán 114 kilómetros con 500 metros de desnivel acumulado, y atravesarán varias localidades de la provincia salmantina.

Como han explicado la concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, "la 'Salamanca Bike contra el Cáncer' no es solo una marcha cicloturista; es un mensaje colectivo de apoyo, de visibilización y de compromiso social".

Es pedalear juntos por quienes están atravesando la enfermedad y por quienes trabajan cada día para combatirla", además de afirmar que desde el "Ayuntamiento de Salamanca nos sentimos orgullosos de colaborar en esta iniciativa, al igual que lo hacemos en tantas acciones promovidas por la Asociación como la tradicional Marcha contra el Cáncer y los brazaletes solidarios a través de los Juegos Escolares".

El vicepresidente del Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, Dionisio Ferrero, ha resaltado por su parte la importancia del ejercicio físico para una vida saludable y cómo "el deporte es un valioso aliado para mejorar el bienestar de los pacientes de cáncer".

Por su lado, el director del Club Deportivo Entresierras, Carlos Castro, ha destacado el compromiso por parte de los ciclistas salmantinos en esta iniciativa, como Dori Ruano, Santi Blanco, Lale Cubino y Agustín Tamames, entre otros.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Salamanca, Ayuntamiento de Carbajosa, Ayuntamiento de Villamayor, Marta Móvil, AmbuÁvila, Autoescuelas El Pilar, E.Leclerc Salamanca y la marca de ropa Spiuk.

Para que todo discurra correctamente, colabora la Policía Local de Salamanca y la Guardia Civil, que también han estado en la presentación, como han añadido desde la Aecc en un comunicado recogido por Europa Press.

La salida está prevista a las 9.30 horas desde la Plaza Mayor de Salamanca, punto de encuentro también para la llegada, prevista sobre las 14 horas. La bolsa del corredor y el dorsal se recogerán esa misma mañana a partir de las ocho horas en Carbajosa de la Sagrada e incluye, entre otras sorpresas, el maillot diseñado para la ocasión.

También se entregará el dorsal y un ticket para la paella que se celebrará después de la marcha en el municipio de Carbajosa.

Respecto a los puntos de avituallamiento, están previstas paradas en Ledesma, Villamayor y Valdelosa.

Tras la marcha, los participantes disfrutarán de una paella popular en Carbajosa, en la zona deportiva habilitada con duchas para los ciclistas. El precio de inscripción es de 35 euros, y puede formalizarse a través de la plataforma Rock The Sport (1,09 euros de gastos de gestión).