Salamanca celebra el lunes el Día Internacional de los Museos con jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Salamanca celebra este lunes, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos con una jornada de puertas abiertas en espacios como la Casa Lis, Museo de Historia de la Automoción, Ieronimus, Scala Coeli, el Museo Taurino, Monumenta Salmanticae, así como DA2 y Museo del Cerro de San Vicente.

También se han programado visitas guiadas, que requieren reserva previa de invitación en www.salamancaymas.es, para el Pozo de Nieve; el Museo del Cerro de San Vicente; Museo Taurino y Monumenta Salmanticae.

Por su parte, el Museo Casa Lis iniciará este día una semana de actividades especiales en sus redes sociales, y el Museo de Historia de la Automoción organiza un taller familiar de collages creativos de coches, con reserva previa en el teléfono 923 260 293.

En el DA2 habrá una performance a cargo de Los Torreznos, en el Museo del Comercio un taller de tarjetas postales y otro de dibujo en vivo (con reserva en el teléfono 923 238 402).

La Fonda Veracruz propone un recorrido inmersivo con gafas de realidad virtual a lo largo de toda la jornada, mientras la Casa Museo Zacarías Gonzalez y FUNDOS han programado visitas guiadas.

Y la Fonda Veracruz inaugura ese día su nueva sala de exposiciones con la muestra 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz'.

Además de las actividades de la jornada del lunes, se ha organizado una completa programación, que comienza hoy y se extiende durante toda la semana, en la que cerca de una veintena de museos y espacios culturales ofrecen actividades gratuitas que incluyen talleres, conciertos, micro teatro y visitas guiadas, entre otras propuestas.