Salamanca celebra la nueva medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de Veteranos de Julio Vicente Ramos

El Ayuntamiento celebra la nueva medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de Veteranos del salmantino Julio Vicente Ramos

SALAMANCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha homenajeado al judoca salmantino Julio Vicente Ramos, cinturón negro, por su reciente medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de Veteranos.

Lo ha conseguido en la categoría de -60 kilogramos y M9 de más de 70 años en una competición que se disputó en noviembre en París (Francia).

La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha sido la encargada de trasladar este reconocimiento en nombre de los salmantinos y salmantinas en el marco de un encuentro en el Salón de Recepciones, en el que ha destacado que con este nuevo título demuestra que el deporte "no entiende de límites, la edad no es barrera para competir".

A lo largo de este año 2025, el deportista también se ha proclamado campeón de Europa en Riga (Letonia) en la categoría -60 kilogramos, una victoria, según la edil de Deportes, que engrandece su palmarés internacional en el que tienen cabida títulos como el oro en el Campeonato del Mundo en Miami y Marrakech en 2016 y 2019, respectivamente; quinto puesto en el Europeo en Croacia en 2016; en 2017, tercero en el Campeonato de Europa en Zagreb y quinto en el Mundial en Cerdeña; y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Abu Dabi y en Las Vegas, en 2023 y 2024, respectivamente.