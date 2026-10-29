Salamanca conmemorará el Día Contra la Violencia Machista con un mes de actividades

Reunión de la Comisión Municipal Contra la Violencia de Género celebrada este jueves. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado un mes de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, iniciativa aprobada este jueves en la Comisión Municipal Contra la Violencia de Género y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor y un montaje de danza en el Teatro Liceo. La propuesta busca sensibilizar sobre la prevención de estas agresiones, a lo que ha sumado una campaña en medios, redes y espacios urbanos.

Los actos centrales del 25 de noviembre comenzarán a las 18.30 horas en la Plaza Mayor con el manifiesto a cargo de colectivos femeninos y la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género por parte de alumnos del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. A las 19.30 horas, el Teatro Liceo acogerá la obra 'Al son', de Sara Cano y su Compañía de Danza, galardonada en los Premios Max. Cano ha afirmado que la pieza constituye un homenaje a quienes carecen de voz y ha confiado en que actúe como revulsivo para avanzar hacia la liberación.

En el ámbito deportivo, la novena Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género saldrá el domingo 8 de noviembre a las 10.00 horas desde la Plaza Mayor con dos modalidades: una de diez kilómetros para mayores de dieciséis años, puntuable en circuitos provinciales y autonómicos, y otra lúdica de 1,6 kilómetros. La cita dispondrá además de una programación matinal gratuita para público infantil y juvenil.

Las inscripciones para la prueba permanecerán abiertas hasta el 5 de noviembre a las 23.00 horas a través de la web oficial habilitada y en las dos sedes comerciales de Floristerías Bedunia. La tasa fijada es de tres euros, importe que la organización ha destinado a sufragar los costes de la bolsa del participante, una camiseta conmemorativa y obsequios de meta.

Por último, la Escuela Municipal de Igualdad ha cerrado quince actividades gratuitas hasta fin de año dentro del programa del primer trimestre. El calendario incluye talleres, ciclos de conferencias, citas culturales, visitas guiadas y sendas muestras en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' y en la Torre de los Anaya, todas ellas con servicio previo de cuidado de menores para apoyar la conciliación.