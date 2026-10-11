Salamanca contará desde el martes con cuatro puntos limpios móviles para la recogida de 22 fracciones de residuos

SALAMANCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en funcionamiento a partir del próximo martes, 13 de octubre, los cuatro nuevos puntos limpios móviles que fueron entregados recientemente por la Junta.

Estos puntos limpios móviles están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

La semana del 13 de octubre, los nuevos puntos limpios estarán en las calles Enrique de Sena, Mariano Ares y Sanz, Villanueva de la Serena y en la avenida de Villamayor junto al Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados.

La semana siguiente, a partir del 19 de octubre, se situarán en la calle La Marina, la plaza de Barcelona, la plaza de la Concordia y en el bulevar del Padre Enrique Basabe junto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Los cuatro puntos limpios de proximidad están ubicados cerca de recintos de titularidad municipal y admiten sprays vacíos, baterías de dispositivos móviles, radiografías, pilas alcalinas, pilas salinas, CDs, cintas VHS, equipos electrónicos pequeños, toner, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, cápsulas de café, aceite y grasas vegetales, libro, revistas y tapones.

No se admiten ordenadores excepto componentes tales como ratón, teclado, disco duro o tarjeta. Sí se admiten, en cambio, tostadoras, batidoras, secadores de mano, licuadoras, planchas, exprimidores o pequeños.

Los equipos son completamente estancos, de manera que no se produzcan vertidos ni lixiviados en las calles, además de no generar ningún olor que pueda provocar molestias a los vecinos.

El Ayuntamiento de Salamanca también tiene a disposición de los ciudadanos cuatro Puntos Limpios en los barrios Chinchibarra, Prosperidad, Capuchinos y El Zurguén para poder depositar diversos tipos de residuos de origen doméstico que, por diversas razones, exigen una gestión diferenciada del resto de los residuos urbanos.