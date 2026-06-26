'Salamanca, culta y oculta' regresa con 28 actividades y marcado por el eclipse solar y el V Centenario de la Escuela

Presentación de la programación de 'Salamanca culta y oculta' en la Fonda Veracruz. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa turístico estival 'Salamanca, culta y oculta' regresa este verano con 28 actividades del 1 de julio al 31 de agosto, marcado por el eclipse solar del 12 de agosto y V Centenario de la Escuela de Salamanca, y con nuevos escenarios.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este viernes en la Fonda Veracruz la nueva edición de este programa que combina patrimonio, historia y cultura a través de actividades dirigidas a públicos de todas las edades y desarrolladas tanto de día como de noche.

"Se trata de una programación que permite disfrutar de la cultura en lugares simbólicos de la ciudad y que supone también un aliciente extraordinario para quienes nos visitan", ha señalado el primer edil.

Las propuestas de este año estarán marcadas por dos acontecimientos especialmente significativos, una de ellas la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, lo que supone "una oportunidad para recordar y proyectar la vigencia de una corriente intelectual que transformó el pensamiento de su tiempo y cuya influencia ha alcanzado ámbitos diversos".

Figuras como Francisco de Vitoria, el Convento de San Esteban y la Universidad de Salamanca serán referencias para acercarse al legado de este movimiento y comprender la relevancia que tuvo Salamanca como centro de debate y conocimiento, ha señalado Carbayo.

El otro acontecimiento que protagonizará la cita será el eclipse solar del 12 de agosto. En concreto, en los días previos se desarrollarán conferencias sobre el eclipse y visitas guiadas que permitirán profundizar en la relación entre las pinturas del 'Cielo de Salamanca' y la interpretación del firmamento en épocas pasadas.

Junto a estas propuestas singulares, el programa mantendrá muchas de las actividades que, edición tras edición, han despertado el interés y la participación. La mayoría de las actividades organizadas son gratuitas y la reserva de invitaciones se podrá realizar a en la web salamancaymas.es.

Así, la tuna universitaria será una de las protagonistas de esta programación ya que cerrará la cita y actuará varios días en la Plaza Mayor para acompañar el momento del encendido de la iluminación artística.

Asimismo, en el apartado Salamanca Culta se propone una aproximación al patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad a través de visitas guiadas, recorridos teatralizados y actividades en espacios monumentales y arqueológicos.

Igualmente, entre las actividades vinculadas al legado de la Escuela de Salamanca destaca el recorrido teatralizado 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo', que se desarrolla entre la plaza del Concilio de Trento y la Universidad de Salamanca y permite conocer la influencia internacional de este movimiento intelectual.

La riqueza artística de la ciudad podrá descubrirse a través de la teatralización 'La constelación de retablos barrocos', con dos itinerarios que recorren iglesias y templos históricos como Sancti Spíritus, el convento de las Claras, la Catedral, la iglesia de la Clerecía, Vera Cruz y La Purísima.

El entorno del río Tormes se incorpora nuevamente a la programación con la visita guiada 'Patrimonio y leyendas del río Tormes', un recorrido que combina naturaleza, historia y tradición oral en una de las zonas más representativas de la ciudad.

Además, las torres volverán a convertirse en protagonistas del programa, ya que Ieronimus acogerá la visita nocturna guiada 'Mientras la Catedral duerme', una experiencia para contemplar el templo desde una perspectiva diferente, además de la tradicional 'Noche de los fotógrafos', organizada con motivo del Día Mundial de la Fotografía. Por su parte, Scala Coeli ofrecerá visitas nocturnas todos los fines de semana desde el 10 de julio. En ambos casos se podrá disfrutar de la nueva musealización realizada en ambas torres.

También forma parte de la programación el museo del Cerro de San Vicente, que ampliará su oferta con jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y la actividad familiar 'Conviértete en arqueólogo', destinada a acercar la arqueología a los más pequeños de una forma participativa y didáctica.

En el parque arqueológico del Botánico, asimismo, habrá jornada de puertas abiertas de martes a domingo y también visita guiada y gafas de realidad virtual.

ACTIVIDADES EN NUEVOS BARRIOS

La programación se extiende también a los nuevos barrios turísticos, de manera que en el barrio del Oeste se desarrollarán paseos guiados por la Galería Urbana y la visita teatralizada 'Safari West', mientras que el cementerio de San Carlos Borromeo acogerá la visita guiada 'Ecos de una ciudad', que permitirá descubrir la historia de Salamanca a través de algunos de sus personajes más destacados.

En la Fonda Veracruz se podrá visitar hasta el 31 de julio la exposición 'Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz'.

Como complemento, los visitantes podrán realizar de forma libre la Ruta de Miradores de Salamanca y la Ruta de Personajes y Esculturas, ambas diseñadas para descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas.

ECLIPSE SOLAR

En cuanto a las actividades relacionadas con el eclipse solar, el histórico Cielo de Salamanca será escenario de la visita teatralizada 'Oculto en el Cielo de Salamanca', que permitirá interpretar la representación del firmamento y conocer su significado a través de una visita divulgativa y participativa.

En este contexto, el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Veracruz distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación del fenómeno; el parque arqueológico del Botánico acogerá varios pases de observación astronómica con telescopio y el parque Elio Antonio de Nebrija será el punto de observación recomendado para observar el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Asimismo, el Palacio de Congresos y Exposiciones será sede de la conferencia 'Eclipse en Salamanca', prevista para los días 8 y 15 de agosto. Además, se ha creado un juego de búsqueda de pistas inspirado en el eclipse llamado 'Salamanca eclipsa'.

Otro de los espacios protagonistas será el Pozo de Nieve, que ofrecerá visitas teatralizadas para dar a conocer este espacio patrimonial, uno de los más singulares y desconocidos de Salamanca.

La programación se completa con la apertura del Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas 'Salmantica Sedes Antiqua Castrorum', que permitirá recorrer libremente uno de los testimonios más importantes de la historia defensiva de la ciudad.