Salamanca descarta el cobro a turistas por el acceso a espacios públicos

SALAMANCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha descartado la implantación del cobro a turistas por el acceso a plazas y otros espacios públicos como se estudia para la Plaza de España en Sevilla.

"Nosotros en Salamanca hemos descartado siempre el cobro de esas tasas, tarifas, etcétera, a los turistas, cobramos por servicios, entradas a museos, etcétera, pero no ese tipo de tributos impuestos, tasas, precios públicos", ha respondido a los medios de comunicación ante la pregunta de si el Ayuntamiento se plantea tomar medidas como las estudiadas en Sevilla.

"No queremos gravar a los turistas que vienen a Salamanca, y no lo necesitamos porque, entre otras cosas, Salamanca tiene una gran zona peatonal, proporcionalmente a nuestro tamaño, seremos la ciudad de España que cuenta con más zona peatonal, no sentimos esa presión, no sentimos ese agobio", ha continuado.

"Estamos acostumbrados a convivir con nuestros visitantes, con los turistas, y queremos que los turistas vengan a Salamanca y que todos disfrutemos juntos de una ciudad tan maravillosa como esta", ha apostillado el alcalde.

"Creo que no es necesario aquí en Salamanca; cada ciudad toma sus medidas y cada ciudad sabe cuál es su situación y cuáles son sus necesidades, en este momento en Salamanca eso no lo necesitamos", ha concluido el regidor municipal.