Salamanca destinará 3,7 millones para construir el centro 'Ciudad del Talento' para emprendedores e investigadores

Carlos García Carbayo (2 i), durante la presentación del proyecto. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca destinará un presupuesto total de 3,7 millones para la construcción del centro 'Ciudad del Talento' para emprendedores e investigadores con un plazo de ejecución de un año.

El alcalde Carlos García Carbayo ha presentado este lunes el proyecto del espacio tecnológico e innovador con el que contará la ciudad. El centro Ciudad del Talento se ubicará en el edificio del antiguo albergue Lazarillo de Tormes del barrio de Chamberí para ponerse "al servicio de los jóvenes, los emprendedores y los investigadores como ha indicado el primer edil".

Según ha señalado Carbayo, el futuro centro Ciudad del Talento será "un punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para Salamanca".

En las diferentes estancias del edificio, que tendrá una superficie de 1.483 metros cuadrados, se ofrecerán recursos, asesoramiento especializado y espacios colaborativos para conectar personas, ideas y proyectos. Un entorno diseñado para fomentar la creación, la innovación y el emprendimiento, abierto a estudiantes, profesionales, empresas, nómadas digitales y ciudadanía en general, ha añadido Carbayo.

Tal y como ha recalcado el alcalde, el centro Ciudad del Talento nace con tres objetivos "claros". "Impulsar el talento local y al mismo tiempo atraerlo de otros puntos de España y del mundo. Fomentar la innovación y el emprendimiento. Y conectar empresas, instituciones y ciudadanía", ha apuntado.

Los estudiantes y los jóvenes talentos tendrán a su disposición una tecnoteca, un espacio que combinará tecnología, formación y creación. Ofrecerá recursos digitales, préstamo de material tecnológico, talleres y mentoría para jóvenes talentos.

Aquí, los estudiantes podrán aprender los últimos avances tecnológicos a la vez que desarrollen sus ideas en prototipos. Para los emprendedores se habilitará un espacio de 'coworking'. Un entorno colaborativo para probar prototipos, recibir el correspondiente retorno y preparar el lanzamiento de productos y servicios. Podrán trabajar en comunidad, compartir ideas y recibir apoyo técnico y estratégico.

"Será un auténtico laboratorio donde las ideas se conviertan en soluciones reales", ha indicado Carbayo. Las empresas y profesionales de diferentes sectores contarán con un espacio para networking empresarial, incubación, aceleración y transferencia tecnológica.

Esta zona incluirá áreas para reuniones, presentaciones, foros sectoriales y colaboraciones estratégicas, ha continuado el regidor. Un espacio pensado para empresas consolidadas, PYMES y profesionales que busquen innovar, crecer y conectarse con el talento y las nuevas tecnologías.

"Será el puente entre el mundo empresarial y el ecosistema tecnológico", ha dicho el primer edil. Una de las apuestas del Centro Ciudad del Talento será el espacio de coworking flexible con servicios adaptados a profesionales en movimiento, lo que se conoce popularmente como 'nómadas digitales'. Este espacio ofrecerá conectividad, asesoría local y se le facilitará el asentamiento a las 'startups' extranjeras. Salamanca se abre al mundo con este espacio pensado para atraer talento global.

De esta forma, los nómadas digitales podrán trabajar, colaborar y vivir en la ciudad desarrollando sus proyectos. Carbayo ha asegurado, además, que el centro Ciudad del Talento será además el epicentro del proyecto piloto TRUST, desde donde se controlará el engranaje tecnológico para hacerlo realidad.