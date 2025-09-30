Salamanca se erige como una protagonista más de la serie 'Zoomers', que retrata las incertidumbres de la Generación Z

El alcalde, Carlos García Carbayo, y el concejal de Turismo, Ángel Fernández, junto con varios de los actores y productores de la serie 'Zoomers'. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca se erige como un actor protagonista más de la serie de Prime Video 'Zoomers', que se estrena este viernes, 3 de octubre, en la plataforma para España, Andorra y Portugal y que se rodó durante el verano de 2024 en la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este martes en el Ayuntamiento a buena parte del equipo artístico y de realización de la serie como los actores Biel Rossell, Adrián Luque y Rubén Fernández; los guionistas y creadores, Federico Mayorca y Guillermo Van Dreï, y el productor ejecutivo de la serie, Miguel Menéndez. Todos han acompañado al primer edil en la proyección del tráiler promocional de la cinta.

"Salamanca se ha vuelto a convertir en un gran plató de cine y un ejemplo es esta serie" ha reconocido Carbayo durante la presentación del trabajo audiovisual, cuyo rodaje en Salamanca fue un "reto" para el Ayuntamento porque implicó el trabajo de distintas áreas. "Ha sido un encaje de bolillos que, sin embargo, ha funcionado como un reloj", ha celebrado.

El resultado, ha añadido Carbayo, "es una producción fresca, juvenil y un punto gamberra que muestra toda la belleza" de Salamanca, con "planos del casco histórico realizados con mucho gusto".

El alcalde de Salamanca ha puesto en valor que la productora ha contratado a un equipo técnico suplementario procedente de las bolsas de trabajo de los grados de Comunicación Audiovisual de las universidades de Salamanca y Pontificia, lo que ha permitido que los alumnos de estos centros de estudio tuviesen "una primera oportunidad laboral única".

Para el alcalde, la producción rodada en Salamanca "es una oportunidad de oro de mostrar la ciudad a la Generación Z, a los que están decidiendo donde estudiar o donde pasárselo bien" ya que, a su entender, "cada escena es un escaparate del espíritu y vida urbana" de Salamanca.

Por su parte, el actor protagonista de la historia, Biel Rossell, ha asegurado que "Salamanca se ve preciosa en la serie" y ha indicado que "en cada episodio se ve un lugar diferente de la ciudad", en la que los amigos protagonistas viven un año de curso universitario.

"Esperemos que los salmantinos estén muy orgullosos de su ciudad después de ver la serie", ha concluido el actor, quien participó en la serie 'La Mesías', escrita y dirigida por Los Javis para Movistar+, lo que le ha valido una nominación en los Premios Feroz.

Por su parte, el productor ejecutivo, Miguel Menéndez, ha explicado que la serie gira en torno a unos jóvenes de la denominada 'Generación Z', si bien lo que se quiere contar es que esta generación "con tantos clichés", "sufre y vive" lo mismo que lo que experimentaron quienes comenzaron a estudiar en la universidad hace 30 años, "sentirse aceptado, tener identidad o hacer amigos".

En cuanto a la participación de Salamanca, Menéndez ha apuntado que "la ciudad sale maravillosa" porque "parece un decorado de cine" y se ha aventurado a desear "volver para grabar la segunda temporada".

SEIS EPISODIOS DE MEDIA HORA

La serie consta de seis episodios de media hora de duración y se centra en la Generación Z y todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años, como pandemias, cambio climático o varias crisis.

Como han añadido desde la productora de la serie, la propuesta combina humor negro con drama generacional para retratar, desde dentro, las contradicciones de crecer en una época marcada por la incertidumbre.

'Zoomers' cuenta en la dirección con el zamorano Óscar Pedraza y la interpretación de Biel Rossell como Javi, Azul Guaita como Martina, Berta Castañé como Lorena, Itziar Atienza como Marcelo, Adrián Luque como Edu, Cosmo González como Andrés, João Bettencourt como João, Rubén Fernández como Dani, Luna Bengoechea como Carla y Héctor de Miguel como Fernando.