Salamanca estará este martes en aviso amarillo por lluvias y por deshielos junto a Ávila, León, Segovia y Zamora

Imagen de los avisos vigentes para el 10 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salamanca estará este martes en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y también por deshielos, al igual que ocurre en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, por lluvias que pueden llegar a acumular 40 milímetros en doce horas el aviso estará vigente entre las 9.00 y las 0.00 horas en el Sistema Central y el Sur de Salamanca, zonas en las que también se avisa hasta las 15.00 horas por precipitaciones de hasta 15 milímetros, lo que podría ocurrir también la zona de la Meseta y el Sur de esta provincia.

Por otra parte, entre las 12.00 y las 0.00 horas, también estará vigente el aviso amarillo por deshielos en el Sistema Central de Salamanca, Ávila y Segovia así como la zona de Sanabria en la provincia de Zamora.

Además, la Agencia Estatal de Meterología ya contempla para el miércoles, 11 de febrero, avisos amarillos en todas las provincias por vientos que pueden registrar rachas de hasta 70, 80 o 90 kilómetros por hora.