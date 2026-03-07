Salamanca mantiene encuentros clave con turoperadores nacionales e internacionales en la 28ª Convención de AVASA Travel

SALAMANCA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Salamanca participa en el 28ª Convención de AVASA Travel Group, que se celebra hasta este domingo en el Centro de Convenciones Portaventura. La Convención AVASA 2026 marca el inicio de una etapa de evolución, innovación y nuevas oportunidades con un formato más dinámico, experiencial y alineado con las tendencias que están transformando el sector turístico.

Durante la jornada de este sábado se celebra un workshop en el que participan más de 800 agencias de viajes y en el que Salamanca mostrará la oferta de la ciudad. Entre los participantes, todos de relevancia nacional e internacional, se distinguen dos perfiles: los gigantes de operación masiva (como TUI, Travelplan y Catai) y los especialistas en nichos concretos, centrados en circuitos o segmentos de sénior y lujo (como Europa mundo Vacaciones, Panavisión Tours, Special Tours, Mundo Senior, Tándem Luxury Travel y Southern Cross).

Turismo de Salamanca tendrá su espacio, por primera vez en esta acción, para mantener reuniones y dar propuestas, sugerencias e información del destino a los agentes para la organización de sus viajes a nuestra ciudad.

La organización trabaja a través de una intranet común, Salamanca tiene presencia a través de acciones de marketing personalizadas para agencias y 'partners' en diferentes soportes y formatos. Serán acciones promocionales que se realizarán durante 2026 y que impulsarán la visibilidad de Salamanca con AVASA y su extensa red de agencias.

AVASA Travel Group es un grupo de agencias pionero en España con 45 años de experiencia, formado por 175 agencias asociadas, 245 puntos de venta, más de 1.450 agentes de viajes al servicio del cliente y la mayor red de agencias de Cataluña.

En AVASA, además, tiene una fuerte presencia en Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana con las agencias más destacadas de estas regiones y con importantes agencias en Aragón, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Andorra. Son el primer grupo mixto del sector, con la mitad de sus agencias especializadas en turismo vacacional (viajes a media y larga distancia).