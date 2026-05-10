Salamanca se promociona como destino turístico entre 'influencers' y prensa especializada del mercado chino

SALAMANCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca realiza este fin de semana un viaje de familiarización de 'influencers' y prensa especializada procedente del mercado chino para promocionar la ciudad como destino turístico.

El grupo, formado por cinco profesionales, una representante de la Oficina Española de Turismo de Cantón y una guía, reúne perfiles "de amplia difusión" en medios impresos, digitales y redes sociales del mercado chino y Macao, con "una elevada capacidad de alcance en segmentos vinculados a viajes, gastronomía, estilo de vida y experiencias culturales".

Entre los participantes destaca la editora y columnista de 'Macao Daily News' Yvonne Yu "con previsión de publicación de varios artículos y contenidos adicionales en otros soportes editoriales", según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta acción se desarrolla en el marco del plan de promoción exterior 2026 de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Cantón, y la actividad está orientada a la promoción de destinos singulares de Castilla y León, en este caso la provincia de Salamanca, con capacidad de atracción internacional.

Bajo la denominación 'Pueblos bonitos', estos creadores de contenido visitarán Candelario, Mogarraz, San Martín del Castañar y La Alberca, en una iniciativa destinada a "reforzar la proyección de Salamanca con el mercado chino y del sudeste asiático en las diferentes jornadas de comercialización en el destino y en el país".

FERIA 'EXPOVACACIONES'

Además, el Patronato Provincial de Turismo de Salamanca ha promocionado la oferta turística de la ciudad y la provincia en la feria 'Expovacaciones', que se ha celebrado este fin de semana en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

Salamanca cuenta con un mostrador atendido por personal especializado dentro del stand institucional de la Junta de Castilla y León, un espacio de 100 metros cuadrados desde donde se distribuye material promocional a los visitantes vascos.

En la feria, que cuenta con más de 200 exposiciones, se muestran las propuestas "más innovadoras" de rutas y experiencias y la "gran variedad de alternativas de ocio y tiempo libre en Salamanca", como el turismo de naturaleza, de aventura, rutas BTT, Camino de Hierro, el Toro y la dehesa, así como la oferta patrimonial, cultural y gastronómica.