Salamanca renaturaliza el parque de Würzburg y amplía la zona infantil con una gran rana. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha concluido los trabajos para renaturalizar el parque Würzburg y ampliar su zona de juegos infantiles con un presupuesto de adjudicación de 966.281,8 euros, una intervención enmarcada en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca' que cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La intervención ha incorporado como elemento singular un juego infantil con forma de rana de casi siete metros de altura y 170 metros cuadrados de planta, capaz de albergar a más de 200 menores. Inspirada en la figura de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca, la estructura angular en tonos verdes dispone de un tobogán tubular en la boca, dos laterales, cuerdas bajo el abdomen y un interior con tres plataformas, nueve trepas inclinados, tres cestas nido y tres escaleras sobre una base de caucho con forma de nenúfar.

Para mitigar el efecto de isla de calor en este espacio de cuatro hectáreas construido en los años 80 y reformado en 2009, el proyecto ha sumado 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos en parterres alineados con arces y losas verdes drenantes. La plantación se ha compatibilizado con la práctica del patinaje sobre la superficie central y se ha complementado con jardineras corridas en la zona norte, especies de bajo consumo hídrico bajo la estrategia Savia y un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto al área de juegos.

Asimismo, en las inmediaciones se ha habilitado una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz orientada a aportar frescor ambiental y rebajar las temperaturas estivales. El entorno se ha completado con ocho pérgolas verdes de madera de castaño con plantas trepadoras sobre los bancos situados tras el bar, además de la instalación de 18 bancos, papeleras y 18 farolas de tecnología eficiente a lo largo de todo el recinto.

Esta actuación forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana, que para 'CoNEcta Salamanca' dispone de un presupuesto total de 15.227.851 euros financiado al 60 por ciento por el FEDER.

El plan abarca los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas -que reúnen a más de 33.000 habitantes- para avanzar en renaturalización, eficiencia energética, accesibilidad y cohesión social.