Salamanca renueva el máximo reconocimiento por la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón

La Concejala De Medio Ambiente, María José Coca, Con El Galardón. - AYUNT. SALAMANCA

SALAMANCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha renovado la triple 'Pajarita Azul', el máximo reconocimiento posible por la excelencia en la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón, concedida por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), que agrupa al 90 por ciento de las empresas del sector en España, en reconocimiento por su mejora continua del servicio de reciclaje de residuos.

Este premio obtenido por segundo año consecutivo, que se suma a la doble 'Pajarita Azul' obtenida entre los años 2020 y 2024, y una pajarita en el año 2019, se otorga en el marco del programa anual de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva de papel y cartón.

Los destinatarios son ayuntamientos y agrupaciones de municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La evaluación se basa en 21 indicadores, que analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.

El reciclaje de papel y cartón contribuye a reducir los vertederos y evita la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Por ejemplo, 133 toneladas de papel y cartón reciclado ahorran un espacio en vertedero equivalente a una piscina olímpica (según densidad media de papel y cartón en contenedor azul de 75 kg/m3).

Por cada kilo de papel y cartón que se recoge para su reciclaje se evita la emisión en vertedero de 900 gramos de CO2. Además, 150 kilos de papel y cartón equivalen a las emisiones de un viaje de 800 kilómetros en automóvil.

De esta forma, Aspapel reconoce el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Salamanca en los últimos años para facilitar el reciclaje a los salmantinos, a través de los más de quinientos contenedores repartidos por la vía pública, puntos limpios y mediante el sistema puerta a puerta.