Salamanca terminará esta semana la limpieza de 430.000 m2 de solares y zonas verdes para evitar incendios y plagas

SALAMANCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca terminará durante esta semana la limpieza de más de 430.000 metros cuadrados de solares municipales y zonas verdes, dentro de la campaña anual que mantiene las parcelas en condiciones de salubridad, para evitar la propagación de incendios y la proliferación de plagas de animales que puedan poner en peligro la salud de los vecinos.

Hasta el final del verano se acometerán más desbroces en aquellas zonas donde fuera necesario, sobre todo en aquellas más próximas a residencias de mayores, colegios, guarderías o parques infantiles, así como núcleos de población, y con mayor riesgo de incendio o proliferación de plagas, según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La limpieza de los solares se realiza mediante maquinaria pesada con la ayuda de una pala cargadora para realizar la limpieza, desbroce y perfilado de los solares municipales; con un camión dumper para el transporte de los residuos sobrantes a vertederos autorizados; o mediante maquinaria de mano y camioneta, en el caso de solares de pequeñas dimensiones o de difícil acceso.

El Ayuntamiento ha subrayado que aunque se desbrozan y revisan todos los solares municipales, los ciudadanos pueden solicitar la limpieza de una parcela municipal si así lo consideran necesario través del Servicio de Atención Ciudadana Salamanca, con una llamada telefónica (al número 010)) o a través del correo electrónico (salamanca010@salamanca010.es), o desde la aplicación para dispositivos móviles, que se puede descargar de forma gratuita en iOs y Android, bajo la denominación 'Salamanca 010'.

Al mismo tiempo, el servicio municipal de Urbanismo lleva a cabo los requerimientos para que los propietarios de solares privados acometan la limpieza de sus respectivas parcelas.