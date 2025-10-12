El salario medio en CyL se mantiene en un 10% por debajo del promedio nacional, según un estudio de CCOO

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salario medio en Castilla y León es de 1.836,9 euros mensuales y se sitúa un 10 por ciento por debajo del promedio nacional de 2.041,4 euros, según recoge un estudio de CCOO en la Comunidad, que también advierte de que el ritmo de creación de empleo desde tiempos anteriores a la crisis del Covid ha sido en España casi tres veces superior al de Castilla y León.

El estudio forma parte de una serie de análisis sobre la situación y evolución reciente de los salarios y de los costes laborales en la Comunidad, relativos a los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que corresponde al segundo trimestre de 2025.

En concreto, el estudio de CCOO refleja que la Comunidad es una de las que cuenta con los salarios más bajos de todo su entorno, pues se ve rodeada de los "mayores salarios" de Madrid o País Vasco, o los "niveles medios" de Asturias y Aragón.

Junto a La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha, Castilla y León se encuentra entre las comunidades con "niveles salariales medios" en torno, a los 1.800-1.850 euros mensuales, con solo Extremadura y Cantabria por debajo.

En este contexto, el secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, ha advertido de que los "relativamente bajos salarios en Castilla y León redundan en un peor nivel de vida de las personas trabajadoras de la Comunidad en relación a la media estatal, lo que repercute negativamente en el conjunto de la economía al erosionar en el consumo y el empleo".

Asimismo, ha incidido, en un comunicado del sindicato recogido por Europa Press, en que los bajos salarios "repercuten negativamente en la recaudación impositiva", con la que se financian las políticas y servicios públicos prestados en el territorio.

De este modo, para Fraile la creación de empleo es "esencial" para Castilla y León, puesto que "resulta clave para paliar el problema de la pérdida de población joven de nacionalidad española", que tiene "dificultades" para encontrar su primer empleo en sus ciudades de origen.

Si bien ha puesto en valor que la Comunidad recupera población desde 2022, lo que se debe a las inmigraciones procedentes del extranjero, ha señalado que aún titne uno de los índices de envejecimiento más altos de España y uno de los ritmos de crecimiento vegetativo más negativos del país.

Por otro lado, ha recordado que los márgenes empresariales han crecido tres veces más que los salarios desde la pandemia, motivo por el que el sindicalista considera "imprescindible que mejoren los salarios reales de las personas trabajadoras, para poder terminar de recuperar los niveles de vida previos a la crisis del Covid".

Por último, CCOO ha defendido que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial "no solo favorecería a una mejor conciliación entre la vida laboral, personal y familiar sino que además contribuiría a la creación y reparto del empleo en el país, y ayudaría a combatir el problema del envejecimiento en Castilla y León y a reducir la brecha salarial de género".