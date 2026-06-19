Saldaña acoge este domingo la fase final del Torneo Diputación de Palencia de Juegos Populares - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio palentino de Saldaña acogerá este domingo, 21 de junio, a partir de las 10.00 horas en el parque Javier Cortes, la fase final del Torneo Diputación de Palencia de Juegos Populares, un evento que comenzó el pasado mes de abril y que ha contado con casi 500 participantes en total.

En estas finales, 100 de esos competidores se medirán para ser los campeones provinciales en alguna de las siete modalidades convocadas, las cuales son bolos femeninos, media bola, monterilla, petanca masculina, petanca femenina, rana y tanga.

Todas las finales se disputarán entre el parque Javier Cortes y las instalaciones deportivas de la localidad. A la conclusión de todas las partidas, en torno a las 13.30 horas, tendrá lugar la entrega de premios y un sorteo de regalos entre todos los participantes, y posteriormente, sobre las 14.15 horas, los participantes podrán disfrutar de una comida como colofón a una nueva edición de esta actividad, según ha señalado la Diputación de Palencia en un comunicado recogido por Europa Press.

La Institución provincial, a través de su Servicio de Deportes, ha señalado que pretende mantener la importancia de estos juegos autóctonos, que llenan las plazas de muchos pueblos de la provincia, y para su promoción, el Servicio de Deportes de la Diputación ha llevado varias de sus modalidades a los centros escolares de la provincia durante el curso que ahora finaliza.