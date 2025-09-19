Saldaña (Palencia) acogerá la XL edición del Día de la Provincia con los vestigios romanos como protagonistas

PALENCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Saldaña acogerá los próximos 27 y 28 de septiembre la XL edición del Día de la Provincia que se celebrará bajo el lema 'Palencia, hereditas romana' con los vestigios romanos de la provincia como protagonistas.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha presentado este viernes un programa "atractivo y con novedades" para los dos días de celebración, el primero dedicado al acto de reconocimiento a los alcaldes de la provincia y el segundo pensado para el disfrute de vecinos y visitantes.

Saldaña es la localidad elegida para la celebración este año "para poner el énfasis en el recurso turístico de la Palencia Romana", como ha insistido Armisén en referencia a las villas romanas de la Olmeda y la Tejada, como "referentes máximos de la huella que el imperio romano dejó en esta tierra y que testimonian la importancia de su legado".

El acto central del Día de la Provincia se celebrará el 27 de septiembre en la finca La Fábrica de Villaluenga de la Vega, donde se darán cita todos los alcaldes y que servirá para hacer un reconocimiento especial a las localidades donde se encuentra el legado romano de las villas romanas: Pedrosa de la Vega y Saldaña, por la Olmeda, y Quintanilla de la Cueza y Cervatos de la Cueza en representación de la Tejada.

Y para el día popular del domingo se ha confeccionado un programa de actividades que incluye desfile de pendones y campaneros; música tradicional con los Dulzaineros Vino Aquilio y la Agrupación de Danzantes de Saldaña; muestra de Alimentos de Palencia, actividades infantiles, conciertos y una comida popular a base de Alubias de Saldaña. También habrá una jornada de puertas abiertas en el día el Museo de la Olmeda.