SALdeCompras se abre a todos los comercios de Salamanca al eliminar las restricciones por tipo de actividad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, preesnta SALdeCompras. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del programa de apoyo al comercio local de Salamanca SALdeCompras ha eliminado las restricciones por tipo de actividad, por lo que podrán participar todos los establecimientos que cumplan los requisitos.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado durante la presentación de la iniciativa la importancia del comercio de proximidad como una seña de identidad de la ciudad y ha subrayado su papel no solo como motor económico, sino también como elemento esencial en la vida social y comunitaria.

"Cada establecimiento representa esfuerzo, empleo y compromiso, pero también cercanía, confianza y calidad en la atención", ha afirmado el primer edil.

Esta nueva edición de SALdeCompras se presenta bajo el lema 'Contigo en cada comercio', con lo que trata de reflejar el compromiso del Consistorio de acompañar al sector en su día a día y contribuir a su fortalecimiento.

El programa llega tras el éxito de sus ediciones anteriores, que desde finales de 2023 han generado más de 35,1 millones de euros en compras, cerca de 600.000 operaciones comerciales y más de 2 millones de euros en gratificaciones para los ciudadanos.

Esta nueva edición incorpora mejoras significativas orientadas a hacer el sistema más accesible y eficiente. Entre ellas, Carbayo ha destacado la simplificación de los procedimientos para los comerciantes, punto muy demandado por ellos, que podrán validar las compras de forma rápida a través de la aplicación, lo que reduce cargas administrativas.

BENEFICIO POR COMPRAS

Asimismo, el sistema permitirá generar automáticamente bonos de consumo -10 euros por cada 200 euros de compra- que los usuarios podrán canjear fácilmente mediante un código QR.

Otra de las novedades clave es la reducción de los plazos de liquidación, una medida diseñada para mejorar la agilidad económica de los establecimientos.

Además, se introduce un límite anual de gratificación por usuario de 300 euros anuales, con el objetivo de favorecer un reparto más equitativo de los beneficios del programa.

El alcalde ha subrayado que SALdeCompras va más allá de ser un programa de incentivos y lo ha definido como una apuesta estratégica por un modelo de ciudad con barrios vivos, actividad económica cercana y una mayor cohesión social. "El comercio local genera riqueza, pero también comunidad, seguridad y calidad de vida", ha afirmado.

Las bases del programa serán aprobadas esta semana y entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa a partir del 18 de mayo, que recorrerá distintos barrios de la ciudad para acercar el programa a comerciantes y ciudadanos, lo que incentivará su participación.