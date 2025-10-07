Archivo - Salen a la venta las entradas de Encuentros Te Veo que se serán del 11 al 16 de noviembre en el Calderón de Valladolid - TE VEO - Archivo

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para los seis espectáculos de la programación familiar de los XXVII Encuentros Te Veo se encuentran ya a la venta tanto en las taquillas del Teatro Calderón de Valladolid como en su página web, con precios que oscilan entre 5,5 y 6 euros.

El festival ofrecerá del 11 al 16 de noviembre una propuesta escénica centrada en la infancia y la juventud. Así, la programación familiar comenzará el viernes 14 de noviembre, a las 18.30 horas en la Sala Delibes, con 'La mona Simona', de la compañía asturiana La Sonrisa del Lagarto, recomendada a partir de 4 años.

El sábado 15 abrirá la jornada 'Bola' , de los valencianos L'Horta Teatre, un espectáculo destinado a la primera infancia -de cero a tres años- que explora el espacio, la forma y la luz a través del juego. Habrá dos funciones, a las 11.00 y 12.30 horas, en el espacio El Desván.

Por la tarde, la Sala Delibes acogerá a las 18.00 horas 'Bunji, la pequeña koala', de Festuc Teatre, finalista a la Mejor Producción en los Premios Max 2024 y recomendada a partir de 4 años y a las 19.00 horas, los Titiriteros de Binéfar, compañía galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2009, celebrarán sus 50 años de trayectoria con 'Cómicos de la legua' , una obra con títeres y música en directo sobre tres artistas errantes que recorren pueblos llevando su teatro y sus canciones, en una oda a la vida, el amor y la naturaleza.

El domingo 16, jornada de clausura de los Encuentros, El Desván programará dos funciones de 'Pompón', de Teatro La Sonrisa (11.00 y 12.30 horas), recomendadas de 6 meses a 3 años. Con música y voz en directo, Javier y Alicia conducen al público por un viaje sensorial que convierte el escenario en un pequeño circo lleno de ritmo y color.

A la misma hora, la Sala Delibes ofrecerá '¡Ay, qué lío!' , de Eugenia Manzanera, una pieza que juega con las distintas acepciones del tiempo -el atmosférico, el musical o el de la vida misma- mediante humor, palabra y objetos, invitando a pequeños y mayores a disfrutar del paso de las horas con imaginación y memoria.