La Salina de Salamanca acoge más de 80 collages que muestran la faceta más desconocida de Carmen Martín Gaite

Inauguración de la exposición sobre Carmen Martín Gaite en el palaio de La Salina, sede de la Diputación de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca expone en su Patio de La Salina más de 80 collages hasta el próximo mes de noviembre en una exposición que ha sido organizada con motivo del centenario del nacimiento de Carmen Martin Gaite, en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones Siruela.

Con esta muestra se invita "a descubrir una faceta menos conocida, y fascinante, de nuestra escritora salmantina más universal: su mirada hecha imagen" ha subrayado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, durante su inauguración.

'Visión de Nueva York', de donde salen los collages expuestos, es un experimento realizado por la escritora salmantina que va entre el diario y el collage y nace de su periplo americano que la llevó desde Manhattan (en septiembre de 1980) a Los Ángeles (en enero de 1981).

"Es un honor para nosotros inaugurar la exposición de Carmen Martín Gaite, nuestra escritora más universal que nunca olvidó sus raíces y que ahora sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones" ha reconocido Iglesias sobre la escritora salmantina.

"Esta muestra nos acerca a su universo creativo a través de una parte desconocida de ella, sus collages" ha explicado el presidente de la Diputación.

Son más de 80 collages los que muestran "su faceta más experimental para comprender mejor su legado" ha reconocido Iglesias.

El comisario de la exposición, José Fuentes, ha recordado cómo Nueva York impactó a la escritora salmantina y los meses que vivió en la ciudad americana fueron una "mezcla de agobio y libertad", como ha indicado.

La exposición estará abierta al público desde el Patio de La Salina de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas.