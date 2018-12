Un salmantino gana 10.000 euros "al instante" con el Rasca del Mega Millonario de la ONCE

Actualizado 19/12/2018 13:46:11 CET

SALAMANCA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un salmantino ha ganado este miércoles un premio de 10.000 euros con la modalidad del Rasca Mega Millonario de la ONCE, gracias a un boleto vendido en el quiosco ubicado en el Parque de la Alamedilla.

Según ha apuntado la organización responsable del sorteo, "se trata del premio más grande que ha dado esta lotería instantánea de la ONCE en Castilla y León", dentro de un sistema que "por diez euros se puede llegar a ganar millones de premios instantáneos de hasta un millón de euros".

Los boletos de este producto cuentan con cuatro áreas de juego, la primera área está formada por dos zonas de juego denominadas 'números ganadores' y 'tus números'. La segunda, tercera y cuarta áreas de juego se denominan 'Bonus 50 euros', 'Bonus 100 euros' y 'Bonus 250 euros', respectivamente.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE y, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.