El Salón del Cómic de Castilla y León llega a su XX edición en Valladolid y homenajea al dibujante 'Kim' y Leo Harlem

El organizador del Salón del Cómic, Carlos Ramírez; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el dibujante vallisoletano y presidente honorífico del Salón, Jesús Redondo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de Castilla y León alcanza su XX edición los próximos 7 y 8 de marzo en la Feria de Valladolid, como un evento "consolidado como referente cultural juvenil" en la comunidad y que en esta ocasión homenajeará al dibujante de El Jueves Joaquim Aubert, 'Kim'; al monologuista y actor Leo Harlem y al experto en arquitectura en el cómic Daniel Torres.

El evento se ha presentado este viernes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, en un acto en el que han estado tanto el presidente de Asofed --entidad organizadora--, Carlos Ramírez; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el veterano dibujante vallisoletano y presidente honorífico del Salón, Jesús Redondo.

La cifra "redonda" de la edición, la número 20, ha sido una mención recurrente entre los intervinientes y Ramírez ha destacado que "habla de la trayectoria del Salón", que "se ha convertido en un referente de la cultura de Castilla y León y uno de los grandes referentes del sector a nivel nacional".

El organizador ha recordado la primera edición celebrada en los salones del Hotel Juan de Austria en 2007 y ahora, tras pasar por varias ubicaciones, se asiente en la Feria de Valladolid --desde 2011-- y en "el pabellón más grande" del recinto.

En una edición que se plantea como "conmemorativa" y contará con dos carteles oficiales, realizados por Ramón Varela y por Joaquim Aubert, conocido artísticamente como 'Kim' y por viñetas como 'El diario de la señorita LITGI' o 'Martínez el Facha' --publicada en la revista El Jueves durante muchos años--, que incluye un guiño a sus cómic "favoritos" y a uno de los monumentos de la ciudad, como la Iglesia de San Benito.

'Kim' recibirá un homenaje en el Salón, al igual que lo harán el humorista y actor berciano, vinculado con Valladolid, Leo Harlem; y el "referente" de arquitectura en el cómic Daniel Torres, que ofrecerá una mirada personal a la historia y la arquitectura en un diálogo con la ilustración de viñetas.

Además de la programación que se podrá disfrutar en la Feria de Valladolid, Ramírez ha destacado la importancia de dos acciones que dan "mucha visibilidad" al Salón en el centro de la ciudad, como es el Desfile Cosplay que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo entre la Plaza Mayor y la plaza de Zorrilla; y la segunda edición de la Ruta de Bocadillos inspirados en cómic, que crece hasta alcanzar los 21 establecimientos participantes.

El responsable de la organización ha añadido que ya se ha planteado desde la Concejalía de Comercio la opción de dar presencia al Salón en establecimientos comerciales mediante "posiblemente" un concurso de escaparates, que ha confiado en poner en marcha próximamente.

El plantel de invitados en el mundo del cómic se completa con autores y profesionales de primer nivel como el vallisoletano José María Nieto, viñetista de ABC; los dibujantes Carlos y Luis Fresno, sorianos afincados en Valladolid, creadores de historietas como 'Benito Boniato estudia bachillerato'; la ilustradora Mónica Lalanda, referente en medicina gráfica; y la presencia del director honorífico del Salón, Jesús Redondo.

El doblaje y la interpretación tendrán su presencia con actores de voz como Isatxa Mengíbar, conocida por dar voz a Lisa Simpson, y con Kenny-Lee Mbanefo, actor londinense vinculado a las sagas de Star Wars y al Universo Marvel y que ha interpetado a soldados 'Stormtroopers' en varias películas de la saga de George Lucas.

Las exposiciones ocuparán también un lugar destacado, con muestras dedicadas a Daniel Torres, al universo de Harry Potter con personajes a tamaño real, Terror en Miniatura y Star Wars en versión Lego.

El 'K-POP', cada vez con más arraigo entre los más jóvenes, la cultura manga y los concursos de 'cosplay', videojuegos y karaoke, tendrán su presencia importante en la programación.

APUESTA POR EL SECTOR DE VIDEOJUEGO

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), ha formalizado el patrocinio institucional de esta XX edición, lo que permitirá habilitar espacios específicos en la Feria de Valladolid para visibilizar el talento local vinculado a los contenidos interactivos, así como consolidar el Tech Lab 1094 como infraestructura municipal de referencia en innovación digital.

Además, se contará con la presencia de profesores de la UEMC, referentes en comunicación audiovisual como Ángel Luis Sucasas, José Luis Ortega, Sergio Martín y el exredactor jefe de la emblemática revista especializada Hobby Consolas David Martínez; creadores de contenido sobre videojuegos como BarbeQ, Tuotako y Gamyris; o 'cosplayers' como Comic Warrior, Mina Starliart, Motoko, Elizabeast y Momoko Han.

El Artist Corner reunirá a creadores noveles procedentes de México, Colombia, Argentina, Bélgica, Francia y distintas comunidades autónomas, consolidando el carácter internacional del evento. La zona comercial y gastronómica volverá a ser otro de los ejes dinamizadores del Salón.

JESÚS REDONDO, UNA PRESENCIA CONSTANTE EN LAS 20 EDICIONES

Como ha destacado Ramírez, Jesús Redondo ha estado al lado del Salón del Cómic desde sus inicios y así ha apadrinado la presentación de la XX edición del certamen. El veterano autor vallisoletano, que ha ilustrado volúmenes de El Capitán Trueno, ha sido también alabado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ya que representa la evolución de la cita desde su origen en 2007 hasta su actual despliegue.

"Jesús Redondo es admirado por ser el estandarte del comic en una ciudad como Valladolid y más si cabe ser un referente nacional y europeo", ha enfatizado el alcalde.

Redondo ha recordado también esos 20 años de trayectoria del Salón, cuando recuerda que ya hizo amistad con Carlos Ramírez y desde entonces ha colaborado con él en múltiples ocasiones, al tiempo que ha destacado su "afán, tesón y no defallecer jamás por divulgar el comic".

Tras recordar cómo se "enganchó" a las viñetas con los grandes referentes norteamericanos de la primera mitad del Siglo XX o con los cuadernillos de tebeos españoles, Redondo se ha puesto a disposición "siempre" de los organizadores del Salón y ha agradecido el "impulso" por parte de Ramírez y también de las instituciones que ayudan.