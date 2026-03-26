El Salón del Vacuno de Diputación de Salamanca se transforma este año en la Feria Bovinum y contará con 221 ejemplares

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias (centro), junto a representantes de asociaciones ganaderas. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Vacuno de la Diputación de Salamanca se convierte en Feria Bovinum y reunirá los días 10 y 11 de abril en el recinto ferial de la institución a 221 ejemplares de alta calidad genética.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado este jueves, 26 de marzo, la cita en un acto al que han asistido Roberto Tabernero Martín, en representación de UCHAE; Alberto Gallego Muriel, de la Asociación Nacional de Limusín; y Alejandro García Martín, por la Asociación Nacional de Charolés.

El evento, que se realiza también junto la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Aberdeen-Angus, la Asociación Blonde de Aquitania de Castilla y León, la Asociación para la Promoción y Mejora de la Raza Pura Salers, y la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de España, da así un "paso adelante", tal y como ha destacado Iglesias.

Se trata de una "cita ya consolidada" que refleja lo que es la provincia de Salamanca, "un referente indiscutible en el sector del vacuno", pues lidera el censo de ganado bovino en España con cifras que superan el medio millón de cabezas.

En este contexto, la Feria Bovinum 2026 se celebrará el 10 y 11 de abril en el recinto ferial de la Diputación con 221 ejemplares, 104 de raza Charolesa, 90 de Limusín, 14 de Blonde de Aquitania, diez de Salers y tres de Angus.

El presidente ha destacado que una de las señas de identidad de esta feria es, precisamente, "la calidad de los ejemplares que participan", lo que la convierte en "un destacado escaparate y una excelente oportunidad para que los ganaderos muestren sus mejores animales". "Poner en valor el mundo rural y el trabajo de los ganaderos" es la meta que busca, en resumen, esta Feria Bovinum, ha subrayado Iglesias.

El programa de la feria incluirá, además de la exposición ganadera, jornadas de promoción de la carne, encuentros técnicos, concursos y subastas, con lo que se tratará de consolidar esta feria como un "espacio de referencia para el intercambio de conocimiento y la dinamización del sector".