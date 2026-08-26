Se salta semáforos, va en sentido contrario, no hace test de alcohol e intenta agredir a un policía en Palencia

Moto en la que circulaba el infractor. - POLICÍA LOCAL

PALENCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un conductor de 69 años por cometer, presuntamente, un delito de atentado a agente de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial: negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los hechos tuvieron lugar a medianoche del pasado viernes, cuando un agente observó a un motorista circular por la calle Balmes en sentido contrario y sin alumbrado, tal y como han informado fuentes municipales.

El agente se situó detrás de él y le ordenó detenerse mediante señales lumínicas y acústicas sin que el conductor hiciera caso, tras lo que se saltó dos semáforos en rojo y comenzó a circular por el paseo San José en sentido contrario.

Ante la actitud del implicado, el agente interpuso el vehículo policial en su trayectoria y el conductor, en una actitud muy agresiva, le insultó, amenazó y trató de escapar.

El policía local consiguió reducir al implicado y solicitó el apoyo de la Unidad de Atestados para que realizara la prueba de alcoholemia, dados los evidentes signos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Una vez en el lugar, los agentes de tráfico informaron del procedimiento y de las consecuencias penales de negarse a realizarlo o de boicotearlo. Sin embargo, el motorista decidió no practicar la prueba adecuadamente, por lo que estaba incurriendo en un delito de negativa.

En el momento de ser citado para presentarse en el Juzgado, el implicado se situó frente a uno de los agentes y le intentó asestar un cabezazo, que el agente pudo esquivar.

Finalmente, el motorista fue detenido y trasladado a un centro de salud para ser sometido a un examen médico y, posteriormente, fue puesto a disposición judicial.