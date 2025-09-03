Salto de calidad en Traumatología, con la instalación de un nuevo robot quirúrgico en Ávila

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, va a licitar la instalación de un nuevo sistema de cirugía robótica destinado a operaciones de rodilla, con un presupuesto superior a los 2 millones de euros (2.060.425,24 euro).

Según ha informado el área de Salud de la Junta de Castilla y León, se trata de una "inversión estratégica" que supondrá un "importante salto de calidad" en la especialidad de Traumatología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

El contrato, que se publicará esta semana en la Plataforma del Estado, incluye no solo la instalación del robot quirúrgico, sino también el suministro de material fungible e implantes para las intervenciones, así como el mantenimiento integral del equipo, con la previsión de que el sistema esté operativo a finales de este año.

El nuevo robot quirúrgico está diseñado para intervenciones de artroplastia total de rodilla, una cirugía cada vez más demandada debido al progresivo envejecimiento de la población y la alta prevalencia de artrosis. Su incorporación permitirá mejorar la alineación y colocación de los implantes, aumentar la precisión quirúrgica y reducir la variabilidad clínica, lo que se traducirá en mayor eficiencia, mejores resultados y procesos más estandarizados.

Entre los beneficios directos para los pacientes se espera una reducción del dolor postoperatorio, una mejor recuperación funcional y una posible disminución de los costes asociados, gracias a la menor necesidad de analgesia y al acortamiento de estancias hospitalarias.

Con esta licitación, Ávila refuerza la apuesta por la cirugía robótica iniciada en 2025 con la llegada del sistema Da Vinci, que ya se utiliza en ginecología, urología, otorrinolaringología y cirugía general.

La incorporación del nuevo robot específico para traumatología permitirá ampliar las áreas en las que esta tecnología está presente, consolidando al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles como un centro de referencia en la aplicación de técnicas quirúrgicas de vanguardia.