Salvadiós (Ávila) acoge este lunes una conferencia sobre la relevancia histórica de las picotas y los rollos de justicia - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Salvadiós acogerá este lunes, 17 de agosto, a partir de las 18.00 horas, la conferencia 'Picotas y rollos de justicia. Una mirada al pasado', que será impartida por la historiadora del arte Almudena Hernández González y que forma parte del ciclo de conferencias para este año de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA).

La ponencia, que se desarrollará en el Salón del Ayuntamiento del municipio, propondrá un recorrido por la historia de una serie de monumentos, como son las antiguas columnas o postes de piedra que servían como espacio de castigo o símbolo de la autonomía de una villa, que durante siglos han formado parte del paisaje cotidiano de numerosos municipios de la provincia de Ávila.

Asimismo, tratará acerca del poder y la autoridad que estos elementos, las picotas y los rollos de justicia, imponían sobre estas regiones. Su presencia en plazas y espacios públicos hacía visible ante la población el poder jurisdiccional que tenían sobre estos entornos las autoridades locales.

La graduada en Historia del Arte por la UNED, Almudena Hernández González, ha participado en numerosas conferencias y foros internacionales, y es coordinadora de diversos clubes de lectura en Ávila y diferentes municipios de la provincia, además de organizar actividades culturales.