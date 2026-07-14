Salvan la vida de un camionero en Italia indispuesto durante una videollamada con un amigo de Salamanca

SALAMANCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca, en colaboración con los Carabinieri, ha salvado la vida de un hombre en la zona de Alessandria (Italia) mientras conducía su camión a través de una "rápida intervención" motivada por una indisposición que ha sufrido el afectado en el transcurso de una videollamada.

Según el comunicado de la Comisaría Provincial de Salamanca recogido por Europa Press, un hombre, mientras hablaba con un amigo por videollamada, comenzó a vomitar, a padecer taquicardias y dejó de hablar, a pesar de que el teléfono permaneció conectado durante este tiempo.

Los agentes salmantinos que recibieron la llamada de auxilio contactaron o rápidamente con el Consulado de España en Milán para comunicarles los hechos y todos los datos recabados para la localización del hombre, con el objetivo de poder prestarle la ayuda necesaria.

Tras activarse la colaboración policial internacional, una patrulla del cuerpo de los Carabinieri se desplazó al lugar, donde localizaron al camión y a su conductor en el interior, quien había sufrido un shock. El afectado fue asistido posteriormente por un equipo sanitario que llegó en ambulancia y consiguió estabilizar a la víctima, que fue trasladada a un hospital sin que en estos momentos corra peligro su vida.

Tal y como han subrayado desde la Policía Nacional, "la rápida y ágil intervención de los agentes de Salamanca" llevo a evitar un desenlace fatal. De todos estos hechos se ha dado cuenta a la Oficina SIRENE de la Policía Nacional, encargada de la colaboración y auxilio con las policías de otros países del ámbito de la Unión Europea.