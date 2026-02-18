Samuel Vázquez prioriza la agenda de Vox en materia ambiental y de inmigración ante un posible pacto con el PP

Samuel Vázquez junto a Marta Alegría y Javier Martínez candidatos de Vox por la provincia de Burgos . - VOX

BURGOS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha priorizado la agenda de su partido en materia de seguridad, inmigración y medio ambiente a un eventual pacto con el PP tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

El dirigente de Vox ha indicado que el PP "tiene que decidirse", en el sentido de que apueste por "un cambio de paradigma y seguridad real", a lo que ha sumado "frenar la invasión migratoria y la ideología de género"; lo demás, según Vázquez es seguir con la "Agenda 2030, abrazado al socialismo".

Ante un posible pacto después de las elecciones, Samuel Vázquez ha afirmado que "se negociará en tiempo y forma", ha apuntado que Alfonso Fernández Mañueco "no es muy diferente de la señora Guardiola o de cualquier otro líder del PP", y ha asegurado que "siempre actúa en función de sus intereses".

Por eso, Samuel Vázquez ha afirmado que, "negociar con gente así es muy difícil".

Por otro lado, el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox ha elegido el barrio de Gamonal de Burgos para denunciar lo que califica como una "ruptura total" entre la izquierda y la clase trabajadora, provocada por la inseguridad creciente en las calles.

Así, Vázquez ha presentado datos que evidencian un "deterioro drástico de la seguridad" en la provincia de Burgos desde 2017, ya que, según ha explicado, se ha registrado un "aumento de la violencia" desde el año previo a la llegada del actual Gobierno del PSOE.

Según las cifras que ha ofrecido Samuel Vázquez, los homicidios en Burgos han aumentado un 1.000 por ciento, al pasar de "un caso aislado al año a once casos" en el último ejercicio (seis en grado de tentativa y cinco consumados), mientras que, las agresiones sexuales han registrado un incremento del 600 por ciento.

El portavoz de Inmigración y Seguridad de Vox ha vinculado esta tendencia a las políticas de "puertas abiertas" y ha calificado la regularización masiva de inmigrantes como "un coladero donde se ignora la reincidencia delictiva de quienes entran".

