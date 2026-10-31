Samuel Vázquez (Vox) promete devolver la voz a Ávila en el Congreso: "Lleva demasiados años apagada"

ÁVILA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox y cabeza de lista de la formación por Ávila al Congreso de los Diputados, Samuel Vázquez, ha prometido devolver la voz a Ávila en el Congreso, una "provincia que lleva demasiados años olvidada y abandonada".

"Es una provincia de las que nadie se acuerda en el Congreso de los Diputados", ha señalado, al tiempo que ha prometido que, a partir del 29 de noviembre, Ávila tendrá "una voz fuerte" en el Congreso.

Vázquez ha asegurado que esa voz hablará "alto y claro por los ganaderos, por los agricultores, por los pequeños empresarios, autónomos, trabajadores, por las familias de esta provincia". "Esa es mi promesa, que se escuche la voz de Ávila que lleva demasiados años apagada", ha incidido.

En cuanto a las propuestas nacionales de VOX, el candidato ha destacado tres ejes: la desregulación, la remigración y la prioridad nacional.

Sobre el primero, ha defendido la necesidad de "dejar de ahogar a los autónomos, dejar de ahogar a las familias que tienen negocios" e intentar que las personas "puedan tener una vida libre y próspera, que puedan económicamente salir adelante".

Asimismo, ha señalado que la remigración es "un punto fundamental en el programa de Vox". Respecto a la prioridad nacional, Vázquez ha defendido que se trata de algo "urgente, necesario" y "de sentido común".

"Cualquiera en su casa, cualquiera en su pueblo, cualquiera en su ciudad cuida antes a los suyos que a los de fuera", ha afirmado, para después asegurar que Vox no tiene nada contra quienes han llegado de fuera, llevan años trabajando, se han integrado en las costumbres y dinámicas sociales y aportan al bien común.

Sin embargo, ha subrayado que "lo importante para esta provincia es que nazcan más abulenses y que los abulenses que se han tenido que ir vuelvan".