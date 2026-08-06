San Cipriano, Utrera y Murias de Ponjos suman más de 4.000 hectáreas arrasadas por las llamas

Un agente de la Guardia Civil corta la carretera, a 29 de julio de 2026, en San Cipriano. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de San Cipriano, La Utrera y Murias de Ponjos afectaron a más de 4.000 hectáreas, según ha publicado la Junta en la página web que dedica a su seguimiento y consultada por Europa Press.

Los tres llegaron al Índice de Gravedad (IGR) máximo, el 2. Murias de Ponjos, con 2.360 hectáreas, ha sido el que más superficie calcinada ha tenido, seguido de San Cipriano --1.531 hectáreas-- y La Utrera --150.

En concreto, de las 2.360 hectáreas arrasadas por las llamas en Murias de Pongos, 1.000 fueron de superficie arbolada, 60 de matorral y 1.300 de pasto. En San Cipriano, fue casi exclusiva arbolada --1.520--, por seis de matorral y cinco de pasto.

Por último, en La Utrera, de las 150 hectáreas calcinadas, 50 fueron arbolada y un centenar de Matorral.