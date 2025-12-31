San Isidoro y el Ayuntamiento organizan el primer homenaje a Urraca I de León

LEÓN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Colegiata y el Museo de San Isidoro, junto al Ayuntamiento de León, organizan el primer homenaje del que será su año a la reina Urraca I de León, Castilla y Galicia, cuyos restos reposan en el Panteón Real.

Será en este espacio donde, este 2 de enero a las 11.30 horas, tenga lugar el acto de homenaje y la interpretación de la Coral Isidoriana para recordar a la monarca leonesa, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Este homenaje se enmarca en los actos organizados para recuperar, reconocer y promocionar la figura de la primera soberana por derecho propio en Europa que reinó desde el año 1109 y durante diecisiete años hasta su fallecimiento en el año 1126, muerte de la que se conmemoran los 900 años en este año 2026.

El acto del Panteón, con presencia de la Corporación Municipal y distintas autoridades, se seguirá por todos los que lo deseen, a través de una pantalla gigante desde el Claustro. El acto continuará con la celebración de un especial repique de campanas y finalizará con el canto del himno a León.

Para acceder al acto libre y gratuito en el claustro es necesario acudir a la Colegiata, por la entrada de la plaza de Santo Martino, antes de las 11.30.

El Ayuntamiento de León, en colaboración con distintas administraciones, entidades y asociaciones, ha organizado un completo programa para conmemorar el 900 aniversario de la reina Urraca, propuestas que tendrán el eje central en una exposición de piezas de arte de la etapa histórica de la monarca y un congreso internacional sobre su figura, su legado y el papel de las mujeres en la monarquía en la Edad Media.