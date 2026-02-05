San Isidro y Leiteriegos (León) ofrecen este fin de semana pistas con 22 kilómetros para esquiar

Pistas en San Isidro. - DIPUTACIÓN

LEÓN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones climatológicas volverán a ser el principal condicionante para que las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León vuelvan a abrirse con todas las garantías.

Pero en todo caso, tanto San Isidro como Valle de Laciana-Leitariegos encaran el fin de semana con "buenas perspectivas", ya que entre las dos infraestructuras suman más de 22 kilómetros esquiables y un total de 30 pistas alpinas, señala la institución provincial a través de un comunicado.

Son, por tanto, "buenos augurios" para un fin de semana en el que de nuevo San Isidro volverá a ser la estación que más espacio esquiable ofrece, al llegar a los 16,4 kilómetros en los sectores de Cebolledo, Requejines y Riopinos. En total serán 18 las pistas disponibles si no se produce ninguna modificación durante esta jornada, de las que siete son rojas, cinco verdes, cuatro azules y una negra.

Además, están abiertos ocho remontes (cuatro telesillas, tres cintas y un telesquí). Hay que destacar además que los espesores son de entre 50 y 120 centímetros de nieve polvo.

Por otra parte, en Valle de Laciana - Leitariegos los kilómetros esquiables serán prácticamente seis, con doce pistas disponibles (siete azules, tres verdes y dos rojas) y siete remontes (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas). En cuanto a la calidad de la nieve, es polvo con entre 40 y 130 centímetros de espesor.

La Diputación recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com, así como en las redes sociales oficiales de las dos estaciones.