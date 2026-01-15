San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos encaran el fin de semana con más de 17 kilómetros esquiables

Estación de San Isidro. - DIPUTACIÓN

LEÓN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, prevén poner a disposición de los usuarios un total de 17 kilómetros esquiables de cara al fin de semana, con 21 pistas abiertas y una red de remontes operativa que permitirá el acceso a varios sectores.

En concreto, y siempre y cuando la meteorología lo permita, en la estación de San Isidro -que esta semana tuvo que cerrar el martes 13 por fuertes rachas de viento- se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 15 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 14 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules y seis rojas.

La estación cuenta, además, con nueve remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 50 centímetros, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos -que este jueves pudo abrir a media mañana pese a registrarse fuertes vientos, algo que imposibilitó su apertura el lunes día 12- espera poner a disposición de sus usuarios durante el fin de semana algo más de tres kilómetros esquiables con seis pistas abiertas y cinco remontes en servicio. En lo que respecta a la calidad de la nieve, se prevé que sea de tipo dura con espesores de entre 20 y 70 centímetros.

En San Isidro se pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, mientras que en Valle Laciana-Leitariegos el estreno se llevó a cabo el día de Nochebuena, el 24 de diciembre.

Desde entonces, ambas instalaciones han posibilitado la práctica del esquí durante varias jornadas que han permitido acoger ya a un buen número de usuarios y cerrar el período navideño con cifras "muy positivas".

Como es habitual, la Diputación recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com