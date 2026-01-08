San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) encaran el fin de semana con más de 13 kilómetros esquiables

Imagen de la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos, en León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña dependientes de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, encaran el fin de semana con más de 13 kilómetros esquiables en conjunto, con un total de 19 pistas abiertas y una red de remontes operativa que permitirá el acceso a varios sectores, siempre y cuando la meteorología lo permita.

En la estación de San Isidro, que ha tenido que cerrar por fuertes rachas de viento el día de Reyes y en la jornada de ayer, se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 12 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 10,3 kilómetros esquiables. Cinco son verdes, tres azules y cuatro rojas.

La estación cuenta, además, con ocho remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 50 centímetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos ofrece 3,4 kilómetros esquiables con siete pistas abiertas: tres verdes, tres azules y una pista especial. Están operativos seis remontes, concretamente dos telesquís, dos telesillas y dos cintas y los accesos a la estación permanecen abiertos para la práctica del esquí con una calidad de nieve de tipo húmeda y espesores de entre 20 y 70 centímetros.

En San Isidro se pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, abriendo inicialmente dos días en los que visitaron sus instalaciones un total de 2.000 usuarios. Mientras, en Valle Laciana-Leitariegos la apertura se llevó a cabo el día de Nochebuena, 24 de diciembre.

La Diputación de León ha recomendado a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.