San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) ponen a disposición de los usuarios más de 23 kilómetros esquiables

Estación invernal de San Isidro, dependiente de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios más de 23 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita.

Del mismo modo, se prevé que puedan estar operativas un total de 29 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 19 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 18,4 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules, siete rojas y tres negras, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La estación cuenta, además, con nueve remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras que desde la estación se advierte que podrían sufrir paradas intermitentes debido a las fuertes rachas de viento. La nieve es de tipo dura, con espesores que oscilan entre los 40 y los 130 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara el fin de semana con 4,7 kilómetros esquiables, diez pistas abiertas (tres verdes y siete azules) y siete remontes en servicio (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas transportadoras).

En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo dura, con espesores de entre 30 y 120 centímetros. Desde la estación también se avisa de que las rachas de viento pueden provocar paradas intermitentes en los remontes con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.