San Miguel del Pino (Valladolid) celebra el 29 de agosto la IV Jornada Medieval con recreaciones históricas y talleres

El vicepresidente segundo, Fernando Esteban, junto al alcalde, Jonatan Gonzalo, la actriz que representa a Leonor de Guzmán y guía turística de la localidad, Águeda Sastre, y la técnica de la Oficina de Turismo, Manoli Carreras, y otros representantes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de San Miguel del Pino celebrará el próximo sábado, 29 de agosto, la IV edición de sus Jornadas Medievales 'Doña Leonor de Guzmán y su villa de San Miguel del Pino', una iniciativa que combina recreaciones históricas, actividades infantiles, mercado y talleres artesanales para poner en valor el patrimonio histórico, artístico, natural e inmaterial de la localidad.

Las jornadas toman como hilo conductor la figura de doña Leonor de Guzmán, amante del Rey Alfonso XI y madre del primer monarca de la dinastía Trastamara, quien fue la dueña de San Miguel del Pino durante la primera mitad del siglo XIV.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo, Fernando Esteban, junto al alcalde, Jonatan Gonzalo, la actriz que representa a Leonor de Guzmán y guía turística de la localidad, Águeda Sastre, y la técnica de la Oficina de Turismo de la localidad, Manoli Carreras, en el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel.

"Las Jornadas Medievales se celebran desde el año 2023 en este municipio situado en a la orillas del Duero, unas jornadas que tienen una gran riqueza patrimonial", ha afirmado Esteban sobre la celebración que tiene previstas más de una decenas de actividades para todos los públicos.

Asimismo, Gonzalo ha manifestado la "alegría" que provoca en la localidad que "cada año más gente conozca esta iniciativa que cada edición va cogiendo más valor".

En este sentido, el alcalde ha presentado un programa "variado" en el que se encuentran desde representaciones infantiles, protagonizadas por los niños de 'Sanmipi', así como la recreación histórica de Pedro I contra Enrique de Trastámara y talleres de armas medievales a cargo de la Asociación Cultural-Histórica Torre del Homenaje de Valladolid.

Con este contexto, la jornada de este sábado surge como continuidad de una iniciativa de visitas musicales mensuales que organiza el municipio sobre doña Leonor de Gúzman, "personaje relevante de la Villa", según ha explicado la actriz que revive a la amante de Alfonso XI.

"Esa iniciativa fue premiada por diputación hace ya unos años (en 2022) y son unas visitas mensuales que tratan sobre la vida de esta interesante mujer", ha añadido la actriz que encarna a Leonor de Guzmán, quien ha recordado que la batalla que representará la localidad el próximo sábado se dio tras la muerte de esta, "una gran guerra que empieza siendo civil y acaba siendo una guerra europea".

Asimismo, Carreras ha destaco que la jornada reunió en la pasada edición a "unas 400 personas" y que este año destaca, entre las tres ediciones pasadas, por "las muchas llamadas que recibe la Oficina de Turismo de voluntarios que desean participar en la batalla".

PROGRAMA

La jornada de este sábado comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado artesanal en la Plaza Mayor, donde se instalarán diferentes puestos, que algunos impartirán talleres, entre los que destaca el de velas aromáticas de Luzarna; el de cestería por Salix Alba; uno de dibujo y grabados de AGB; de ebanistería de Ontoria, de cuero de Alamares, de alfarería de Javi Teresa, de miel de Dornillas, entre otros.

Más tarde, a las 13.25 horas comenzará el pasacalles musical a cargo de los Gaiteros de la Pesquera que llevarán la música desde la Plaza Mayor al Salón de la localidad.

Cuando termine el desfile protagonizado por los gaiteros, en la misma localización, comenzará el teatro medieval infantil a cargo de los niños de la villa y sus monitores y, además, estos estarán al frente de un desfile medieval y un sorteo entre los usuarios que se acerquen a la cita.

Por la tarde, será el momento del taller de arco y espadas en el Frontón, que estará a cargo de la ACH Torre del Homenaje destinada a los voluntarios que quieran participar la recreación del encuentro bélico.

Por último, la jornada culminará con la recreación histórica en la que luchará el bando de Pedro I contra el de Enrique de Trastámara en la explanada de la iglesia.

Para participar en los talleres artesanales o para acceder a más información es posible contactar con los organizadores a través del teléfono y WhatsApp 621077314 o del correo electrónico 'turismosanmigueldelpino@gmail.com'.