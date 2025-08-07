San Román de Hornija (Valladolid) acogerá la obra 'No decir' de Saltatium Teatro este sábado

Imagen de la compañia Saltatium Teatro - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SAN ROMÁN DE HORNIJA (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

La Plaza de la Iglesia del municipio vallisoletano de San Román de Hornija acogerá la obra "dramática" 'No decir' protagonizada por la "prestigiosa" compañía Saltatium Teatro este sábado día 9 a las 21.00 horas.

Así, la obra está enmarcada dentro del V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que aúna "artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos" y que "apuesta por el medio rural" de la Comunidad, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En este contexto, las actuaciones enmarcadas en este festival, que tendrán lugar hasta el 31 de agosto, se desarrollarán 54 espectáculos que llegarán hasta las nueve provincias de la Comunidad, donde destacarán por su "patrimonio artístico", desde monumentos religiosos y civiles hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales.

Asimismo, el objetivo de este evento es "promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos" o que "no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares".

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo. Para más información se puede consultar en esta página web: www.escenariopatrimoniocyl.es