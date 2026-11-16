La San Silvestre de Salamanca se celebrará el 27 de diciembre en un recorrido en el sentido inverso al habitual

Presentación de la Carrera San Silvestre de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes la 42 edición de la San Silvestre Salmantina, que se celebrará el próximo 27 de diciembre, y cuya principal novedad será el recorrido, que se desarrollará en sentido inverso al habitual y se adelanta la salida en 30 minutos.

Durante el acto, García Carbayo ha asegurado que la San Silvestre es "mucho más que una competición", puesto que se ha convertido en una auténtica fiesta de la ciudad y en una de las tradiciones navideñas "arraigada entre los salmantinos".

Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria del Club Deportivo Padre Basabe, impulsor de la prueba desde hace más de cuatro décadas, y ha agradecido su "compromiso con la promoción deportiva", al tiempo que ha anunciado que la principal novedad de esta edición será la modificación del recorrido oficial, que se desarrollará en sentido inverso al habitual, con salida y meta en el paseo de San Antonio.

Desde allí, los corredores se dirigirán hacia el paseo de Canalejas, pasando por la glorieta Ciudad de Brujas, el paseo del Rector Esperabé y la calle San Pablo.

El alcalde ha asegurado que el nuevo itinerario incorporará espacios "tan representativos" como la Rúa Mayor, la plaza de Anaya, el entorno de las catedrales, la calle Tentenecio y la plaza de Juan XXIII. Además, la carrera rodeará la Plaza Mayor por su interior, flanqueada por el gran árbol navideño, y discurrirá también por la plaza del Liceo y la calle Toro.

García Carbayo ha exolicado que este cambio permitirá poner aún más en valor "el patrimonio histórico y monumental" de la capital salmantina por lo que esta carrera se convertirá en "un escaparate de la ciudad ante los miles de corredores y espectadores que participarán en ella".

En este sentido, ha animado a los asistentes a compartir imágenes del nuevo recorrido en las redes sociales para proyectar la belleza de Salamanca.

La modificación del itinerario ha requerido una labor de planificación y coordinación para garantizar la seguridad de los participantes y compatibilizar el desarrollo de la prueba con la movilidad urbana.

Al respecto, el alcalde ha agradecido especialmente el trabajo de la Policía Local, así como la colaboración de Cruz Roja y de los más de cien voluntarios que participarán en la organización.

Adeás del recorrido inverso, la 42 San Silvestre Salmantina también introduce cambios en los horarios y las salidas se adelantarán media hora respecto a ediciones anteriores y se realizarán de forma escalonada cada veinte minutos.

La primera prueba, correspondiente a la categoría sub10, tendrá lugar a las 11.00 horas, con una distancia de 1.070 metros. La última salida, que reunirá a las categorías sub18 hasta veteranos de 75 años en adelante, comenzará a las 12.00 horas.

Los corredores volverán a disponer del servicio de duchas en el pabellón municipal de La Alamedilla, que estará operativo entre las 12.30 y las 14.30 horas. Asimismo, el plazo de inscripción se abrirá este miércoles a través de la página web oficial www.sansilvestresalmantina.com