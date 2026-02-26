Sánchez llama a "frenar" a PP y Vox en CyL: "Necesitamos gobiernos que consoliden derechos, no involución"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de inicio de campaña electoral, a 26 de febrero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado a "frenar" a PP y Vox en las próximas elecciones en Castilla y León porque España "necesita gobiernos que respeten y consoliden derechos y no involución".

"Necesitamos más gobiernos progresistas", ha apostillado Sánchez en declaraciones recogidas por Europa Press en un acto del PSOE en Burgos, donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El líder de los socialistas ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar en los próximos comicios autonómicos para tener "gobiernos que defiendan a la gente", como ha hecho el actual Ejecutivo central que ha "evitado todo tipo de involuciones" propuestas por la "derecha y la ultraderecha", a las que es "importante" frenar, más ante su "avance".

En este sentido, ha "echado un vistazo" al anterior gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad y ha reivindicado que fue el Gobierno de España quien "paró" medidas como la que pretendía que las mujeres escucharán el latido del feto antes de abortar.

Asimismo, ha avisado de que esta coalición también intentó "acabar con el diálogo social" y "frivolizó y banalizó con la salud de la ganadería" hasta que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "defendió a los ganaderos de Castilla y León".

Igualmente, ha recordado que fue el Gobierno central quien llevó al Tribunal Constitucional la "ignominiosa" Ley de Concordia que pretendía "derogar la ley de memoria democrática".

Por ello, considera necesario que "haya un gobierno de coalición progresista en España para "frenar todos estos intentos de atropellos" y que también haya una gobernanza progresista en las comunidades autónomas, en este caso liderada por Martínez.

En este contexto, ha recordado que el candidato socialista lleva años frente al Ayuntamiento de Soria, donde ha logrado "atracción de inversiones, consolidación del estado de bienestar, gestión de fondos europeos" y todo ello "con superávit en las cuentas municipales".

Por otro lado, Sánchez ha hecho hincapié en la recién presentada Segunda Estrategia de Reto Demográfico, con la que desde el Gobierno se busca "seguir revirtiendo la despoblacion que sufren muchas comarcas y provincias de Castilla y León y todas España".

De este modo, el presidente del Gobierno ha instado a votar en los próximos comicios teniendo en cuenta estas acciones y que son las elecciones del "cambio".

"Muchas veces en las elecciones no sabes muy bien cuál es la pregunta. En esta es muy clara: o Mañueco o cambio, o más PP y Vox, o Carlos Martínez y el PSOE", ha concluido, frente al candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, al que ha afeado no participar en el cara a cara propuesto por RTVE, motivo por el que "no merece la confianza de los ciudadanos".